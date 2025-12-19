Der Hallenturnier-Fahrplan für Südhessen

In den heimischen Ligen herrscht Winterpause - was nicht bedeutet, dass auch Fußballpause herrscht. Denn dafür startet der Budenzauber so richtig. Wir geben euch einen Überblick über alle Hallenturniere, die im Winter in Südhessen stattfinden. Das bedeutet konkret: In den Fußballkreisen Darmstadt, Dieburg, Bergstraße, Groß-Gerau und Odenwald. Alle Turnier sind chronologisch sortiert. Euch fehlt ein Turnier? Dann schreibt uns eine Email an fupa@vrm.de !