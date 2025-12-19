 2025-12-17T10:26:01.779Z

Halle
Action an der Bande beim TVL Hallen-Cup.
Action an der Bande beim TVL Hallen-Cup. – Foto: Mara Wolf - Archiv

Der Hallenturnier-Fahrplan für Südhessen

Alle Budenzauber-Events im Winter im Überblick +++ Grewatsch-Turnier in Flörsheim mit Teams aus Darmstadt und Groß-Gerau

In den heimischen Ligen herrscht Winterpause - was nicht bedeutet, dass auch Fußballpause herrscht. Denn dafür startet der Budenzauber so richtig. Wir geben euch einen Überblick über alle Hallenturniere, die im Winter in Südhessen stattfinden. Das bedeutet konkret: In den Fußballkreisen Darmstadt, Dieburg, Bergstraße, Groß-Gerau und Odenwald. Alle Turnier sind chronologisch sortiert. Euch fehlt ein Turnier? Dann schreibt uns eine Email an fupa@vrm.de !

20./21. Dezember

Jürgen-Grewatsch-Gedächtnisturnier (Ausrichter SV 09 Flörsheim)

Zum Turnierplan

Zum Livecenter

26.-30. Dezember

Stadtmeisterschaft Bensheim (Ausrichter: FSG Bensheim)

Zum Turnierplan

Zum Livecenter

Wintercup des VfL Birkenau

Zum Turnierplan

27./28. Dezember

Stadtmeisterschaft Rüsselsheim (Ausrichter: FC Türk Gücü)

Zum Turnierplan

27.-29. Dezember

Stadtmeisterschaft Pfungstadt

Zum Turnierplan

28. Dezember

Stadtmeisterschaft Bürstadt (und diesmal auch in Kombination mit Lampertheim, Ausrichter: FSG Riedrode)

Zum Turnierplan

Zum Livecenter

3. Januar

Karakoc Holding Hallenmasters (Ausrichter: FC Ober-Ramstadt)

Zum Turnierplan

Zum Livecenter

3./4. Januar

Reinhold-Unrath-Gedächtnisturnier (Ausrichter: FC Fürth)

Zum Turnierplan

Zum Echo-Livestream (Link folgt)

7.-11. Januar

TVL Hallen-Cup (Ausrichter: TV Lampertheim)

Zum Turnierplan

10. Januar

Werner-Fricke-Cup (Ausrichter: Spvgg. Groß-Umstadt)

Zum Turnierplan

10./11. Januar

Stadtmeisterschaft Darmstadt (Ausrichter: SG Arheilgen)

Zum Turnierplan

Zum Livecenter

10./11. Januar

Hallenturnier des SV Beerfelden

Zum Turnierplan (Link folgt)

10./11. Januar

Hallenturnier des FSV Zotzenbach

Zum Turnierplan

Zum Livecenter

