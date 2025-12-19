Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Halle
Action an der Bande beim TVL Hallen-Cup. – Foto: Mara Wolf - Archiv
Der Hallenturnier-Fahrplan für Südhessen
Alle Budenzauber-Events im Winter im Überblick +++ Grewatsch-Turnier in Flörsheim mit Teams aus Darmstadt und Groß-Gerau
In den heimischen Ligen herrscht Winterpause - was nicht bedeutet, dass auch Fußballpause herrscht. Denn dafür startet der Budenzauber so richtig. Wir geben euch einen Überblick über alle Hallenturniere, die im Winter in Südhessen stattfinden. Das bedeutet konkret: In den Fußballkreisen Darmstadt, Dieburg, Bergstraße, Groß-Gerau und Odenwald. Alle Turnier sind chronologisch sortiert. Euch fehlt ein Turnier? Dann schreibt uns eine Email an fupa@vrm.de !