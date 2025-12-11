 2025-12-03T05:51:34.672Z

Allgemeines
Das Schiedsrichterturnier in Mainz-Bingen ist in diesem Winter wieder Teil der diversen Budenzauber-Events der Region Rheinhessen und Nahe.
Der Hallenturnier-Fahrplan für Rheinhessen und Nahe

Alle Budenzauber-Events im Winter im Überblick +++ Start am Freitag in Gau-Odernheim

In den heimischen Ligen herrscht Winterpause - was nicht bedeutet, dass auch Fußballpause herrscht. Denn dafür startet der Budenzauber so richtig. Wir geben euch einen Überblick über alle Hallenturniere, die im Winter in Rheinhessen und an der Nahe stattfinden. Alle Turniere sind chronologisch sortiert. In dieser Liste sind zunächst die Aktiventurniere der Herren aufgelistet. Euch fehlt ein Turnier? Dann schreibt uns eine Email an fupa@vrm.de !

12. Dezember

Autohaus am Petersberg Cup (Ausrichter: TSV Gau-Odernheim)

Zum Turnierplan

Zum Livecenter

Zum Livestream der AZ

19.-21. Dezember

Mustafa Senel-Turnier (Ausrichter: Karadeniz Bad Kreuznach)

Zum Turnierplan

Zum Livecenter

Livestream bei der AZ am Finaltag (Link folgt!)

28. Dezember bis 4. Januar

Schiedsrichterturnier Alzey-Worms (in Gau-Odernheim)

Zum Turnierplan

Zum Livecenter

27. Dezember bis 4. Januar

Schiedsrichterturnier Mainz-Bingen (in der Otto-Schott-Halle)

Zum Turnierplan

Zum Livecenter

4. Januar

Futsal-Südwestmeisterschaft Qualifikation Nahe (in Bad Sobernheim)

Turnierplan folgt!

Livecenter folgt!

10. Januar

Christian DIK-Immobilien-Cup

Zum Turnierplan

Zum Livecenter

WZ-Livestream (Link folgt!)

18. Januar

Hallenturnier VfB Bodenheim

Turnierplan folgt!

Livecenter folgt!

AZ-Livestream (Link folgt!)

Futsal-Südwestmeisterschaft Qualifikation Rheinhessen (in Monsheim)

Turnierplan folgt!

Livecenter folgt!

