Das Schiedsrichterturnier in Mainz-Bingen ist in diesem Winter wieder Teil der diversen Budenzauber-Events der Region Rheinhessen und Nahe. – Foto: Pia Pfeifer - Archiv
Der Hallenturnier-Fahrplan für Rheinhessen und Nahe
Alle Budenzauber-Events im Winter im Überblick +++ Start am Freitag in Gau-Odernheim
In den heimischen Ligen herrscht Winterpause - was nicht bedeutet, dass auch Fußballpause herrscht. Denn dafür startet der Budenzauber so richtig. Wir geben euch einen Überblick über alle Hallenturniere, die im Winter in Rheinhessen und an der Nahe stattfinden. Alle Turniere sind chronologisch sortiert. In dieser Liste sind zunächst die Aktiventurniere der Herren aufgelistet. Euch fehlt ein Turnier? Dann schreibt uns eine Email an fupa@vrm.de !
12. Dezember
Autohaus am Petersberg Cup (Ausrichter: TSV Gau-Odernheim)