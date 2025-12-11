Der Hallenturnier-Fahrplan für Rheinhessen und Nahe

In den heimischen Ligen herrscht Winterpause - was nicht bedeutet, dass auch Fußballpause herrscht. Denn dafür startet der Budenzauber so richtig. Wir geben euch einen Überblick über alle Hallenturniere, die im Winter in Rheinhessen und an der Nahe stattfinden. Alle Turniere sind chronologisch sortiert. In dieser Liste sind zunächst die Aktiventurniere der Herren aufgelistet. Euch fehlt ein Turnier? Dann schreibt uns eine Email an fupa@vrm.de !