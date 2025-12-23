Der gute Typ will nur Zweite

Heute in unserer Rubrik „Drei Fragen an …“: Marcel Krüdener. – Foto: Jörg Struwe

Marcel Krüdener spielt seit vielen Jahren in der zweiten Mannschaft des FSV Bliedersdorf/Nottensdorf, 2. Kreisklasse. Der 29-jährige Offensivspieler möchte die Mannschaft nicht mehr wechseln. Sein Trainer Oliver Ebeling lobt ihn in den höchsten Tönen: „Marcel ist einer unserer besten Kicker, leider häufig privat verhindert. Er spielt sehr mannschaftsdienlich und ist ein guter Typ.“

Du bist ein Bliedersdorfer Urgestein. Hast du auch mal in einem anderen Verein gespielt? Was zeichnet deinen Verein aus? Ich spiele seit meinem fünften Lebensjahr in Bliedersdorf, dort bin ich durch die komplette Jugend gelaufen und spiele nun in Bliedersdorf in der 2. Herrenmannschaft. Also nein, ich habe den Verein nie gewechselt. Was den Verein auszeichnet, ist in meinen Augen ganz klar das familiäre Verhältnis. Man ist ein Team, egal, in welcher Mannschaft man spielt oder welches Amt man ausführt. Ganz nach dem Motto: „Einer für alle, alle für einen“.

Den Sprung in die erste Mannschaft hast du bislang nicht geschafft. Hattest du da nie Ambitionen? Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen: schon. Die ersten ein bis zwei Herrenjahre habe ich immer mal wieder bei der 1. Mannschaft mittrainiert und vereinzelt Spiele mitgespielt.

Jedoch war die 2. Herren meine Stammmannschaft, und mit vielen der Jungs spiele ich seit Beginn meiner Herrenzeit zusammen. Es hat einfach immer Bock gemacht, mit den Jungs zu kicken und seine Wochenenden zu verbringen. Deswegen war für mich klar: Die 2. Herren ist und bleibt meine Mannschaft!