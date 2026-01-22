Der große Unbekannte: Khaled Abdo übernimmt den 1. FC Garmisch-Partenkirchen im Abstiegskampf

Mit dieser Personalie überrascht Sportvorstand Arne Albl die Fußball-Kenner der Region: Khaled Abdo hatte wohl niemand als künftigen Trainer des 1. FC Garmisch-Partenkirchen auf der Rechnung. Kennen werden ihn die wenigsten. Seit Montag arbeitet der 46-Jährige mit der Mannschaft. Bis zum ersten Pflichtspiel steht gerade mal ein Monat zur Verfügung, eine weitere Woche bis zum Re-Start der Punktrunde.

Der Kontakt kam über Marco Marchese, einem der Beisitzer des Klubs, zustande. Dessen Sohn vertritt Abdo als Spielerberater. Ein Betätigungsfeld, in dem er Fuß fassen möchte. Mehrmals wies Marchese ihn darauf hin, dass der FC Schwierigkeiten bei der Trainersuche habe. „Irgendwann dachte ich mir, meldest du dich halt mal.“ Dass Arne Albl nicht unglücklich darüber war, steht außer Frage. Jüngst räumte der FC-Chef bereits ein, dass die Auswahl an aus seiner Sicht prädestinierten Kandidaten alles andere als breitgefächert ist.

Abdo hat Vertrag bis zum Saisonende. „Was dann passiert, wissen wir nicht“, unkt er. Soll heißen: Es könnte auch länger gehen. Aber: „Der Klassenerhalt steht im Vordergrund“, stellt der neue Übungsleiter klar. Für ihn ist die Gleichung ziemlich simpel: „Umso schwieriger die Situation, umso einfacher ist es, etwas zu bewirken.“ Und genau da verortet sich Abdo. In einer Ausgangslage, bei der man „nur gewinnen“ kann. Der Ausgang des Projekts ist für den 46-Jährigen weniger maßgebend. Er könne sich auch vorstellen, „langfristig ein Team zu bilden.“ Mit interessantem Zusatz: „Auch wenn wir absteigen.“

Seiner Arbeit zu sehr vorgreifen möchte Abdo freilich nicht. „Ich war noch nicht richtig vor Ort, muss alles erst mal ordnen.“ Er betont aber sogleich, dass der „Anschluss zum Jugendbereich“ für ihn einen hohen Stellenwert besitzt. Einige Spieler kennt er vom Namen, andere aus deren Zeit im Nachwuchs. Letztlich aber ist viel Zeit verstrichen. „Es wird ein Neuanfang für mich.“

Die vergangenen fünf Jahre versuchte sich Abdo mit Gattin Bianca durchaus erfolgreich als Inhaber einer Trattoria für gesunde und nachhaltige Ernährung in Bad Tölz. Zwei Wochen räumt sich Abdo selbst ein, um sich ein Bild von der Mannschaft und dem Drumherum zu machen. Natürlich ist ihm bei den theoretischen Vorarbeiten die Gegentorflut der Hinserie nicht verborgen geblieben. „Man muss sehen, wo das herkommt.“ Er sieht in diesem Problemfeld den ersten Ansatz. Doch sind Defensivschwächen nicht immer Themen der Verteidiger. „Fußball ist komplex“, weiß der Inhaber der DFB-B-Plus-Lizenz. Seine Einschätzung der Gemengelage: „Den Klassenerhalt ausblenden, stattdessen von Spiel zu Spiel denken.“

Klingt nach abgedroschener Fußballfloskel, ist aber von Weitsicht ummantelt. „Es geht immer etwas in die Hose, deswegen muss man aber nicht komplett einknicken“, urteilt Abdo beispielsweise über die vielen torreichen Pleiten der Garmisch-Partenkirchner. Er weiß auch, dass die Abgänge von Florian Langenegger und Moritz Müller mit enormem Qualitätsverlust einhergingen. Deswegen wolle er schnellstmöglich „an jeden Spieler individuell herantreten“.

Abdo verschreibt sich vorerst keiner konkreten Herangehensweise. Ihm ist aber klar, dass sich einiges ändern muss, wenn der FC Landesligist bleiben möchte. Sein Denkansatz klingt schon mal sinnstiftend. „Man muss versuchen, die Muster der Vergangenheit aufzubrechen und ins Positive zu verändern.“ Keine leichte Aufgabe, so ganz ohne neue Impulse. Denn Neuzugänge blieben im Winter aus. Doch das bremst Abdo nicht in seinem Elan. Seit rund 20 Jahren ist er im Fußball als Trainer, Jugendleiter oder Berater unterwegs. Er kennt sich aus mit der Fragilität der Psyche bei manchen Kickern – und er vermittelt auch nicht den Eindruck, sich selbst in den Vordergrund zu stellen.