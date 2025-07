Der VfR Warbeyen geht mit runderneuertem Kader in die Saison. – Foto: Pascal Derks

Der große Umbruch beim VfR Warbeyen hat nun begonnen Seit einer Woche trainiert das Team wieder. 25 Fußballerinnen starten mit Trainer Sandro Scuderi in die Zweite Bundesliga – darunter sind 17 Neuzugänge. Verlinkte Inhalte 2. Frauen-Bundesliga VfR Warbeyen

In wenigen Wochen beginnt für die Fußballerinnen des VfR Warbeyen das Abenteuer in der Zweiten Bundesliga. Nun steht auch der Kader, mit dem der Aufsteiger in der zweithöchsten Spielklasse für Furore sorgen will fest. Der Verein hat jetzt den letzten Neuzugang verkündet. Und das Training hat auch begonnen. Es ist viel los in Warbeyen. Erste Hinweise, wohin die Reise gehen kann, gibt es schon.

Die letzte offene Frage in puncto Personal ist kurz nach dem Trainingsstart geklärt worden. Die 21-jährige Rahel Lang kommt vom FFC Wacker München aus der Regionalliga Süd. „Rahel hat uns bei den Probetrainings total überzeugt. Wir freuen uns, mit ihr eine flexible Mittelfeldspielern hinzugewonnen zu haben, die absolute Stammspielerin beim FFC Wacker-München war“, heißt es unter dem Instagram-Beitrag des Vereins. Der Kontakt kam über Langs Münchener Teamkollegin Loreta Lulaj zustande, die sich vor einigen Wochen ebenfalls für einen Wechsel an den Niederrhein entschieden hatte. „Rahel hat uns von der ersten Sekunde an begeistert. Sie bringt eine tolle Mischung aus Freude und Spaß, hier dabei zu sein, und absolutem Ehrgeiz mit. Deswegen war es nach den ersten Einheiten überhaupt keine Frage für uns, dass wir sie gerne an uns binden wollen“, sagt Sandro Scuderi.

Kaderplanung abgeschlossen Der Warbeyener Coach, sein Kollege Patrick Braun und Torwarttrainer André Barth können in der kommenden Saison aus einem Pool von 25 Spielerinnen schöpfen. Ganz in Stein gemeißelt ist der Warbeyener Kader allerdings immer noch nicht. Man sondiere zwar nicht mehr aktiv den Markt, aber wolle sich offenhalten, gegebenenfalls noch spontan zu reagieren, sagt Scuderi. „Wir haben mit 25 Spielerinnen geplant, wir haben jetzt 25. Wenn sich uns aber noch eine vielversprechende Fußballerin anbietet oder es für irgendeine Spielerin während der Vorbereitung zu viel werden sollte, könnte sich noch etwas tun“, sagt der Trainer.