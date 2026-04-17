Der große Umbruch beim FV Delkenheim Beim Wiesbadener Kreisoberligisten gehen sie zuversichtlich „einen neuen Weg mit vielen coolen Gesichtern“ +++ Zum „Delkenheimer Prinzip“ gehöre auch die eigene Jugend von Philipp Durillo · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Kapitän Tobias Beck bleibt als einer von wenigen Spielern aus der "Ersten" dem FV Delkenheim über den Sommer hinaus erhalten. – Foto: Jörg Halisch (Archiv)

WIESBADEN. Gegenüber der Vorsaison konnten sich die Kreisoberliga-Fußballer des FV Delkenheim nochmal ein gutes Stück verbessern: Schloss die Mannschaft um Spielertrainer Eric-Pascal Bender die Spielzeit 2024/25 noch auf Tabellenplatz neun mit 44 Punkten ab, so steht die „Macht vom Wickerbach“ aktuell vor den restlichen sechs Rundenspielen auf Rang fünf mit 40 Zählern. Und die Wiesbadener sind auf dem besten Wege, ihr Saisonziel „oben mitspielen“, welches sie in der Winterpause nochmals bekräftigten, zu erreichen.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Nun wird es aber zur neuen Spielzeit eine „Mega-Rotation“ im Kader geben, wie seit einigen Wochen bekannt ist (diese Zeitung berichtete). Wir erinnern uns: Im Kern sind dies die Wechsel von FVD-Spielertrainer Bender mit Co-Trainern und mit mehreren Spielern zum Gruppenligisten SV Erbenheim. Im Gegenzug kommt der Erbenheimer Coach Karim El-Bakkaoui, bringt Lee Nguyen und Daniel Massfeller als Co-Trainer mit. Ferner Fouad El Bakkaoui, Oguzhan Dagdevir, Raul Dalmeida, Hussam Roubiou, Bilal Oukouiss, Nicklas Feidt und Tommy Nguyen. Klar ist zudem, dass vom SV Frauenstein die Brüder Lars und Tim Könenberg zum FVD kommen.

Weitere Neue - aber nicht mehr aus Erbenheim „Wir wussten, dass das sportlich wie menschlich passen würde und sehen es sehr positiv“, sagt Stürmer Raul Romero Centeno mit Blick auf El Bakkaoui und den Umbruch.. Er fungiert auch als Sportlicher Leiter. „Das sehen wir ganz entspannt“, bestätigt sein Zweiter Vorsitzender Öner Yalciner, Bruder des FVD-Chefs Ömür Yalciner. Als im Dezember bekannt geworden war, dass Bender „etwas Neues machen“ wollte, habe man El Bakkaoui, ein „großer Name mit großem Netzwerk“ kontaktiert, sagt Öner Yalciner, der mit Romero Centeno den neuen Kader plant. „Wir wollten sehr gerne alle Jungs behalten und sind ihnen auch sehr dankbar“, betont Romero Centeno. „Aber wir gehen zuversichtlich einen neuen Weg mit vielen coolen Gesichtern“, kündigen beide unisono an. „Wir brauchen aber einen Kader von rund 20 Spielern“, stellt Yalciner klar. In dieser Hinsicht führe man Gespräche. „Aber nicht mit Spielern, die vom SV Erbenheim kommen könnten“, verrät der 38-Jährige.