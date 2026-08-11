 2026-08-11T08:43:49.129Z

Allgemeines

Der große Überblick über alle Bezirkspokale in Württemberg

Übersicht auf die Wettbewerbe der Frauen und Herren in den 12 Bezirken.

von Timo Babic · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jens Körner

Verlinkte Inhalte

Kreisliga B III
Kreisliga B IV
KL A3 Nordschwarzwald
KL A4 Rems/Murr/Hall
KL A4 Schwarzwald/Z.

Die Pokal-Wettbewerbe der 12 Bezirke in Württemberg laufen. FuPa gibt euch den großen Überblick auf alle Wettbewerbe in Württemberg. Mit einem Klick auf den Pokal gelangt ihr zu den aktuellen Spielen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Verbanspokal

WFV-Pokal der Herren

WFV-Pokal der Frauen

---

Bezirk Alb

Herren-Bezirkspokal

Frauen-Bezirkspokal

---

Bezirk Bodensee

Herren-Bezirkspokal

Frauen-Bezirkspokal

---

Bezirk Donau/Iller

Herren-Bezirkspokal

Frauen-Bezirkspokal

---

Bezirk Enz/Murr

Herren-Bezirkspokal

Frauen-Bezirkspokal

---

Bezirk Franken

Herren-Bezirkspokal

Frauen-Bezirkspokal

---

Bezirk Neckar/Fils

Herren-Bezirkspokal

Frauen-Bezirkspokal

---

Bezirk Nordschwarzwald

Herren-Bezirkspokal

Frauen-Bezirkspokal

---

Bezirk Oberschwaben

Herren-Bezirkspokal

Frauen-Bezirkspokal

---

Bezirk Ostwürttemberg

Herren-Bezirkspokal

Frauen-Bezirkspokal

---

Bezirk Rems/Murr/Hall

Herren-Bezirkspokal

Frauen-Bezirkspokal

---

Bezirk Schwarzwald/Zollern

Herren-Bezirkspokal

Frauen-Bezirkspokal

---

Bezirk Stuttgart/Böblingen

Herren-Bezirkspokal

Frauen-Bezirkspokal

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________