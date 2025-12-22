Der große Überblick über alle Bezirkspokale in Württemberg

+ 89 weitere

+ 89 weitere

Die Bezirkspokal-Wettbewerbe der 12 Bezirke in Württemberg startet. FuPa gibt euch den großen Überblick auf alle Wettbewerbe in Württemberg. Mit einem Klick auf den Pokal gelangt ihr zu den aktuellen Spielen.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Verbanspokal

WFV-Pokal der Herren

WFV-Pokal der Frauen

---

Bezirk Alb

Herren-Bezirkspokal

Frauen-Bezirkspokal

---

Bezirk Bodensee

Herren-Bezirkspokal

Frauen-Bezirkspokal

---

Bezirk Donau/Iller

Herren-Bezirkspokal

Frauen-Bezirkspokal

---

Bezirk Enz/Murr

Herren-Bezirkspokal

Frauen-Bezirkspokal

---

Bezirk Franken

Herren-Bezirkspokal

Frauen-Bezirkspokal

---

Bezirk Neckar/Fils

Herren-Bezirkspokal

Frauen-Bezirkspokal

---

Bezirk Nordschwarzwald

Herren-Bezirkspokal

Frauen-Bezirkspokal

---

Bezirk Oberschwaben

Herren-Bezirkspokal

Frauen-Bezirkspokal

---

Bezirk Ostwürttemberg

Herren-Bezirkspokal

Frauen-Bezirkspokal

---

Bezirk Rems/Murr/Hall

Herren-Bezirkspokal

Frauen-Bezirkspokal

---

Bezirk Schwarzwald/Zollern

Herren-Bezirkspokal

Frauen-Bezirkspokal

---

Bezirk Stuttgart/Böblingen

Herren-Bezirkspokal

Frauen-Bezirkspokal

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________