Der große Tag des Nico Neumann

Vor kleiner Kulisse trumpften die Hausherren groß auf. Koblenz geriet durch Kelvin Lunga auf die Siegerstraße (18.). Ayman Ed-Daoudi sorgte für eine 2:0-Pausenführung (45.). Zuvor hatten Simon Floß und Joshua Bierbrauer für Gefahr gesorgt. Lunga markierte in der 54. Minute sein zweites Tor des Tages. Bitburg verschlief den Start in die zweite Hälfte. Tony Djim erhöhte auf 4:0 (58.). Koblenz feierte nach einem Treffer des eingewechselten Alket Bajrami einen ungefährdeten 5:0-Kantersieg.

FCB-Trainer Fabian Ewertz sah die Partie so: „In der zweiten Hälfte wurde es dann deutlich. Zuvor hatten wir es ganz ordentlich gemacht. Koblenz agierte mit hohem Gegen-Pressing. Personell waren wir schlecht aufgestellt und mussten rotieren. Insgesamt waren wir als Team nicht in der Lage, gefährlich zu werden.“

Schiedsrichter: Athanasios Fasulas (Ahrbrück)

Zuschauer: 50

Tore: 1:0, 3:0 Kelvin Lunga (18., 54.), 2:0 Ayman Ed-Daoudi (45.), 4:0 Tony Djim (58.), 5:0 Alket Bajrami (83.)

Ahrweiler BC - SV Rot-Weiss Wittlich ⇥1:0 (1:0)

Eine knappe Niederlage musste Wittlichs neuer Trainer Fahrudin Kuduzovic in seinem ersten Einsatz quittieren. Dabei ging seine Elf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Rückstand. Im zweiten Durchgang wurde Rot-Weiss besser und kam durch Yannick Lauer und Mohammad Rashidi zu zwei guten Möglichkeiten. „Es war ein Hin und Her. Unterm Strich hätten wir einen Punkt verdient gehabt. Das Glück war aber nicht auf unserer Seite“, bilanzierte Kuduzovic, der mit Daniel Braun (Knieverletzung) und dem mit Gelb-Rot des Feldes verwiesenen Matthias Heck zwei Verteidiger-Ausfälle beklagte.

Rot-Weiss Wittlich: Berhard - Stefan, Harig, Heck, Braun (26. Ercan), Habbouchi, Wollny (54. M. Arbeck), Rizvani, Klein (78. Tonner), Rashidi (66. Saim), Lauer.

Schiedsrichter: Jonas Schäfer (Rheinböllen)

Zuschauer: 110

Tor: 1:0 Saed (46.)

SG Schneifel – VfB Wissen⇥ 4:0 (1:0)

Die Schneifel-Kicker machten im Kampf gegen den Abstieg einen wichtigen Schritt. Mit 28 Punkten hält die Sportgemeinschaft Anschluss ans Tabellenmittelfeld. Gegen Wissen feierte man einen 4:0-Sieg. Michael Zeimmes brachte die Hausherren in Führung (14.). Yannick Moitzheim erhöhte per Kopf auf 2:0 (51.). Kurz darauf mussten die Wissener nach einem groben Foulspiel von Tim Leidig in Unterzahl weitermachen (54.). Torjäger Jan Pidde erzielte nach knapp einer Stunde seinen zwölften Saisontreffer. Nicolas Görres feierte seine Torpremiere (87.). Schneifel-Trainer Stephan Simon sagte: „Es war ein Spiel mit vielen hohen Bällen und wenigen spielerischen Akzenten. Wir haben mehr Zweikampfhärte gezeigt. Der Sieg ist aufgrund der Tabellenkonstellation extrem wichtig für uns. Nach einer guten Trainingswoche bin ich stolz auf meine Jungs.“

Schneifel: Koziol – Reusch (46. Babendererde), Grün, Bauer, Moitzheim (68. Fuchs), Pidde, Reetz (85. Görres), Backes, Zeimmes, Zapp (75. Szillat), Bück

Schiedsrichter: Thomas Höfer (Urmitz)

Zuschauer: 180

Tore: 1:0 Michael Zeimmes (14.), 2:0 Yannick Moitzheim (51.), 3:0 Jan Pidde (58.), 4:0 Nicolas Görres (87.)

Bes. Vork.: Rot für Wissen (Spieler unbekannt, 54.)

FSV Trier-Tarforst – SG Vordereifel Müllenbach⇥ 3:2 (2:0)

Tarforst verteidigte den Vorsprung am Ende mit Mann und Maus. In doppelter Unterzahl (nach zwei Roten Karten) rettete die Mannschaft von Trainer Patrick Zöllner den 3:2-Heimsieg über die Zeit. Nico Neumann war dabei überragender Akteur. Alle drei Tarforster Treffer gingen auf das Konto des 28-Jährigen. Der Aufsteiger aus der Vordereifel egalisierte einen 0:2-Pausenrückstand und kam im zweiten Durchgang zum Ausgleich. Doch Neumann stocherte nach einem Freistoß den Ball über die Linie (76.). FSV-Coach Zöllner bilanzierte: „In der ersten Hälfte haben wir das Spiel dominiert und uns einige Chancen erspielt. Maximilian Hommes hat klar den Ball gespielt, weshalb es aus meiner Sicht keine Notbremse war. Nach dem Anschlusstreffer hat es Vordereifel gut gemacht.“

Tarforst: Merling – Schmitz, Herrig, Böhme (73. Hannappel), Arnold, N. Neumann (90.+3 Müller-Adams), Finsterwalder, Suder, Stüber (59. Schuch), Hommes, Weirich

Schiedsrichter: Oliver Gorges (Luxemburg)

Zuschauer: 115

Tore: 1:0, 2:0, 3:2 Nico Neumann (12., 32., 76.), 2:1 Daniel Kossmann (51.), 2:2 Lars Oster (64.)

Bes. Vork.: Rot für Maximilian Hommes (53., Notbremse), Rot für Luca Herrig (90., grobes Foulspiel)

TuS Mosella Schweich – SG 99 Andernach ⇥1:3 (1:0)

Schweich erwischte einen Traumstart: Nico Schäfer bediente Stephan Schleimer, der zu seinem 14. Saisontreffer einschob. Die Bäckerjungenstädter schwächten sich kurze Zeit später selbst: Nach einer Notbremse musste Daniel Neunheuser mit Rot vom Platz (16.). Allerdings scheiterten die Moselaner an der Chancenverwertung. In der Schlussphase warfen die Andernacher alles nach vorne. Mosella-Akteur Alexander Schwarz unterlief in der 84. Minute ein Eigentor. Mit zwei langen Einwürfen schafften die Gäste ein kleines Wunder und drehten durch Wambach und Dolon die Partie. Mosella-Trainer Thomas Schleimer sagte: „Das Ergebnis ist sehr bitter. Wir haben die beste erste Hälfte seit einiger Zeit gespielt. Zur Pause hätten wir 4:0 führen können. Am Ende wurden unsere Fehler eiskalt bestraft.“

Schweich: Gerhard – Hansjosten, Ossen (79. Schmitt), Schneider, Kreber, S. Schleimer (83. Maldener), Pitsch, Schäfer (71. Schwarz), Frick, Dick (66. Agbor), Rodrigues

Schiedsrichter: Marlon Manderfeld (Birgel)

Zuschauer: 220

Tore: 1:0 Stefan Schleimer (8.), 1:1 Alexander Schwarz (Eigentor, 84.), 1:2 Nils Wambach (90.+2), 1:3 Gian Luca Dolon (90.+5)

Besonderes Vorkommnis: Rot für Daniel Neunheuser (Andernach, Notbremse, 16.)