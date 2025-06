Der große Showdown in der Landesliga live

Sportfreunde Düren oder Eintracht Verlautenheide? Am Sonntagnachmittag wird die Frage beantwortet, wer in die Fußball-Mittelrheinliga aufsteigt.

Mit einem Punkt Vorsprung gehen die Sportfreunde Düren in den letzten Spieltag der Landesliga. Gewinnt die Mannschaft von Marcel Demircan, ist der erstmalige Aufstieg in die Mittelrheinliga in der Vereinshistorie perfekt. Die Sportfreunde haben allerdings eine schwere Hürde vor sich: Sie spielen bei Raspo Brand, Tabellensiebter und zweitbeste Rückrundenmannschaft.

Eben jene Brander haben am vorletzten Spieltag Verlautenheide gestürzt: Mit 2:1 gewann die Mannschaft von Daniel Formberg bei der Eintracht, die nun wiederum auf Schützenhilfe von Brand angewiesen ist. Natürlich muss Verlautenheide (76:33 Tore), das ebenfalls erstmals in die Mittelrheinliga aufsteigen würde, die eigenen Hausaufgaben erledigen. Will heißen: Es muss ein Sieg beim Tabellenvierten Viktoria Arnoldsweiler her. Nicht die leichteste Aufgabe. Rein theoretisch könnte auch ein Remis reichen. Dann müssten die Sportfreunde (90:44 Tore) aber mit mindestens vier Toren Unterschied in Brand verlieren.