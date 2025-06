Der große Showdown in der Fußball-Landesliga

Am Sonntagnachmittag entscheidet sich, wer in die Fußball-Mittelrheinliga aufsteigt. Sportfreunde Düren und Eintracht Verlautenheide im Fernduell.

Sportfreunde Düren oder Eintracht Verlautenheide? Am Sonntagnachmittag wird die Frage beantwortet, wer in die Fußball-Mittelrheinliga aufsteigt. Mit einem Punkt Vorsprung gehen die Sportfreunde Düren in den letzten Spieltag der Landesliga. Gewinnt die Mannschaft von Marcel Demircan, ist der erstmalige Aufstieg in die Mittelrheinliga in der Vereinshistorie perfekt. Die Sportfreunde haben allerdings eine schwere Hürde vor sich: Sie spielen bei Raspo Brand, Tabellensiebter und zweitbeste Rückrundenmannschaft. Eben jene Brander haben am vorletzten Spieltag Verlautenheide gestürzt: Mit 2:1 gewann die Mannschaft von Daniel Formberg bei der Eintracht, die nun wiederum auf Schützenhilfe von Brand angewiesen ist.

Natürlich muss Verlautenheide (76:33 Tore), das ebenfalls erstmals in die Mittelrheinliga aufsteigen würde, die eigenen Hausaufgaben erledigen. Will heißen: Es muss ein Sieg beim Tabellenvierten Viktoria Arnoldsweiler her. Nicht die leichteste Aufgabe. Rein theoretisch könnte auch ein Remis reichen. Dann müssten die Sportfreunde (90:44 Tore) aber mit mindestens vier Toren Unterschied in Brand verlieren.

„Nach dem Montag waren die Jungs natürlich alle geknickt“, sagt Verlautenheides Trainer Dennis Buchholz und fügt hinzu: „Die Zuversicht ist aber dann von Tag zu Tag wieder ein Stück gewachsen.“ Seine Mannschaft habe am Sonntag nichts zu verlieren, in Arnoldsweiler könne sein Team befreit aufspielen. „Und dann schauen wir mal, was auf dem anderen Platz passiert“, so Buchholz. Bis auf einen Langzeitverletzten sind alle Spieler einsatzfähig.

„Die Anspannung ist natürlich spürbar“, sagt Sportfreunde-Trainer Marcel Demircan. Dennoch habe er die Trainingswoche so normal wie möglich gehalten. Über den kommenden Gegner sagt er: „Auswärts in Brand ist eines der schwersten Spiele überhaupt. Normalerweise würde man da sagen: Ein Punkt ist okay. Aber der wird uns jetzt nicht reichen.“

Demircan geht davon aus, dass Verlautenheide in Arnoldsweiler gewinnt und sein Team somit unbedingt drei Punkte einfahren muss. „Wir konzentrieren uns nur auf uns. Zum ersten Mal sind wird jetzt in einer absoluten Drucksituation“, sagt Demircan und ergänzt: „Entweder wir zerbrechen daran oder wir gehen durch die Tür und spielen nächstes Jahr in der Mittelrheinliga.“ Personell sind bis auf die Langzeitverletzten alle Sportfreunde an Bord.

Raspo hat noch ein Ziel

Das Zünglein an der Waage ist Raspo Brand, das ausgerechnet auf die beiden Aufstiegsanwärter in den letzten beiden Partien trifft. Raspos Trainer Daniel Formberg und seine Mannschaft fühlen sich gar nicht so unwohl in der Rolle. „Wir haben uns am Montag vor dem Spiel in der Kabine in die Augen geschaut und gefragt, ob wir lieber gegen den Tabellenzwölften spielen wollen oder in einer Partie vor 300 Zuschauern und in der der die Luft knistert, weil es um richtig was geht.“ Raspo, das in der Rückrunde bereits 30 Zähler gesammelt hat, fühlte sich mit der Atmosphäre sichtlich wohl und gewann in Verlautenheide 2:1.

Für den kommenden Sonntag haben sich Daniel Formberg und sein Team vorgenommen, wieder alles reinzuwerfen. „Wir können die beste Rückrundenmannschaft werden, und dafür werden wir alles tun“, sagt der Trainer, der großen Druck bei den Sportfreunden sieht. „Düren muss das Spiel aller Voraussicht nach gewinnen“, blickt er voraus. Personell geht Brand „seit Wochen auf der letzten Rille“, so Formberg. Am vergangenen Montag gesellte sich zu den bereits Verletzten auch noch Maurice Dautzenberg hinzu, der sich einen Bänderriss zuzog. Sein Team habe das in den vergangenen Wochen jedoch gut hinbekommen, so der Trainer. Und so soll es auch am Sonntag weitergehen.

Verlautenheide, das unter der Woche die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Cem Hircin (der 23-Jährige kommt von Teutonia Weiden) bekanntgegeben hatte, hat in den vergangenen Jahren schon einige Male ans Tor zur Mittelrheinliga geklopft. Vor zwei Jahren war die Mannschaft nach 20 Spieltagen Tabellenführer und stürzte noch auf Platz fünf ab. In der Vorsaison hatte das Team nach dem 27. Spieltag nur einen Punkt Rückstand auf Weiden, musste die Teutonia dann jedoch ziehen lassen.

Und nun? Verlautenheide startete mäßig in die Saison, arbeitete sich jedoch Stück für Stück nach oben. An Spieltag elf schaffte es Verlautenheide erstmalig auf den zweiten Platz, am 15. Spieltag übernahm die Elf von Dennis Buchholz die Tabellenführung. Die verteidigte sie bis zum vorletzten Spieltag.

Die Sportfreunde waren Zweiter nach dem ersten Spieltag und kletterten schon an Spieltag zwei auf Platz eins. Bis zum 14. Spieltag blieben die Dürener auf dem Platz an der Sonne. Mit Ausnahme vom ersten Spieltag (SV Helpenstein) standen somit nur die beiden Aufstiegsanwärter auf Tabellenplatz eins.

Nun ist die Spannung groß, wer die Ziellinie als Tabellenführer überquert...

Die Spiele im Überblick: Rott - Helpenstein, Arnoldsweiler - Verlautenheide, Glesch-Paffendorf - Erftstadt-Lechenich, Kurdistan Düren - SV Eilendorf, Raspo Brand - Sportfreunde Düren, Lich-Steinstraß - 1. FC Düren II (alle So., 15 Uhr), Zülpich - Erkelenz (So., 15.30 Uhr)

