Der große Pokal-Feiertag der Junioren im Stadion Eybacher Tal

Zum vierten Mal wird das Stadion im Eybacher Tal in Geislingen an der Steige zum Treffpunkt der besten Juniorenteams aus Württemberg. Am 29. Mai (Christi Himmelfahrt) treten die Finalisten der drei Junioren-Wettbewerbe im wfv-Pokal in den Altersklassen der C-, B- und A-Junioren an.

Tickets gibt’s an der Tageskasse für 5 Euro (ermäßigt 3 Euro). Personen unter 16 Jahren haben freien Eintritt