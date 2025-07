Der große Pechvogel des FC Dingolfing

"Ich habe beim FC Ingolstadt nach meiner Jugendzeit noch ein Jahr dem U21-Bayernligakader angehört. Allerdings war ich monatelang verletzt und bin erst in der Saison-Endphase noch zu zwei Kurzeinsätzen gekommen. Mein Vertrag wurde nicht verlängert und deshalb bin ich zurück in meine Heimat. Mit dem FC Dingolfing habe ich einen sehr guten Verein gefunden, bei dem ich mich extrem wohl fühle. Leider kann ich dem Klub auf dem Platz nicht so helfen, wie ich es gerne möchte", sagt Dedaj, der sich im Frühjahr einen Muskelbündelriss im Oberschenkel zugezogen hat. In den vergangenen Wochen arbeitete der Kreativmann hart an seinem Comeback und kam zuletzt schon wieder zu ein paar Teileinsätzen. Gegen den TSV Seebach wurde Dedaj eingewechselt und kurz vor Schluss erwischte es ihn wiederum. "Laut der ersten ärztlichen Diagnose ist es mindestens ein schwerer Faserriss. Am Donnerstag habe ich einen MRT-Termin und dann werde ich Gewissheit haben", informiert Dedaj, dem der Frust über den erneuten Rückschlag deutlich anzumerken ist: "Es ist mental sehr schwierig, wenn man ständig mit langwierigen Verletzungen zu kämpfen hat."







Beim FC Dingolfing bringt man dem Youngster eine hohe Wertschätzung entgegen. "Domi ist ein überragender Typ, der immer gut drauf ist und mit seiner lustigen Art ein Gewinn für jede Kabine ist. Zudem ist er ein Fußballer mit einem richtig guten Potenzial. Im Frühjahr war er in einer Top-Verfassung und im ersten Spiel nach der Winterpause beim 3:2-Heimsieg gegen den späteren Vizemeister SC Luhe-Wildenau der beste Mann auf dem Platz. Eine Woche später hat er sich in die Partie bei Kosovoa Regensburg nach zehn Minuten einen Muskelbündelriss zugezogen. Letzten Donnerstag hat er sehr stark trainiert und ich hatte im Hinterkopf, ihn beim anstehenden Auswärtsspiel in Passau erstmals wieder von Anfang an zu bringen. Dann passiert wieder sowas. Für den Jungen tut es mir einfach nur leid", sagt Dingolfings Coach Thomas Seidl.







Ob Dedaj überhaupt nochmal für den FCD auflaufen wird, ist zumindest fraglich. Ab 1. September beginnt der Plattlinger nämlich eine Berufsausbildung in Bamberg: "Wir haben vereinbart, dass wir uns das bis zur Winterpause anschauen und dann gemeinsam eine Entscheidung treffen, wie es fußballerisch mit mir weitergeht. Aber durch den erneuten Ausfall komme ich in keinen Spielrhythmus und kann dann ab September ohnehin nicht mehr mit dem Team trainieren. Eine bescheidene Situation."