Der große Landesliga-Rückblick: Überraschungen und Steigerungen FuPa wirft einen ausführlichen Blick aufs bisherige Geschehen in der Landesliga Mitte aus Oberpfälzer Perspektive

SV Schwandorf-Ettmannsdorf (2., 42 Punkte)

Im Nordosten der Kreisstadt wird Kontinuität großgeschrieben. Der Kern der Truppe ist seit Jahren beisammen, entsprechend eingespielt sind Lukas Rothut, Jeremy Schmidt und Konsorten. Das merkt man. Und das trägt Früchte. Nach den Plätzen 4 und 3 der Vorjahre geht es für die Mannschaft von Trainer Mario Albert und seinem „Co“ Christian Most heuer noch einen Rang nach vorne. Primus Seebach ist vier Punkte weg. Mit einer beeindrucken Serie von sieben Spielen nacheinander ohne Niederlage (6/1/0) verabschiedete sich Ettmannsdorf in die Winterpause. Im Herbst war man quasi nicht mehr zu schlagen. Mit Blick aufs Frühjahr ist mit dem SVSE definitiv zu rechnen.



1. FC Bad Kötzting (3., 41)

Es tut sich was am Roten Steg! Übungsleiter Erich Hartl ist es gelungen, eine sportlich kriselnde Mannschaft – zur Erinnerung: heute vor einem Jahr kämpfte der FCK gegen den Abstieg – zu einem echten Spitzenteam zu formen. Auf das Knacken der 40 Punkte-Marke könne sein Tross stolz sein, sagte Hartl nach dem abschließenden 5:2-Heimtriumph über Tegernheim. Überhaupt läuft es vor heimischer Kulisse prächtig (7/3/1). Auf ihre Fans können sich die Badstädter jedenfalls verlassen. Dazu bereitet die Kader-Breite Freude. Das Quartett an talentierten Sommerneuzugängen fügte sich gut ein. Und der aus Vilzing gekommene Stürmer Ivan Milicevic hat schon neunmal getroffen. Die Kötztinger Elf macht wieder Spaß und will so weitermachen.



SV Fortuna Regensburg (4., 39)

Nicht wenige hatten der spielstarken Auswahl aus der Domstadt für die laufende Runde einen Durchmarsch prognostiziert, so überragend wie sie während der Vorsaison performte. Die Spieler selbst hatten sich nach der verloren gegangenen Relegation den Aufstieg in die Bayernliga auf ihre Fahnen geschrieben. Bis dato mangelt es jedoch an Konstanz. Ein personell verzwickter Spätsommer kam hinzu. Auf Lichtblicke folgten wieder Abs. Kurz vorm Gang in die Winterpause setzte es drei Remis am Stück. Nichtsdestotrotz ist Helmut Zeimls Elf noch aussichtsreich platziert und besitzt definitiv die Qualität, um bis zum Schluss ein gewichtetes Wort im Aufstiegsrennen mitzusprechen. Nicht umsonst stellt sie den besten Sturm der Liga.



SV Neukirchen b. Hl. Blut (5., 39)

Franz Koller, der Trainer der „Rosenkranzler“, ist bekannt für seinen Ehrgeiz. Die bisherige Punkteausbeute dürfte den positiv Fußballverrückten bei seiner bereits dritten Amtszeit in Neukirchen so weit zufrieden stimmen. Schließlich gingen erst vier Saisonspiele verloren. Die überwiegend mit tschechischen Legionären bestückte Mannschaft ist für jeden Gegner unbequem zu bespielen – und hat seit diesem Sommer mit Marek Bobcek (16 Tore in 18 Spielen) einen Klasse-Stürmer in seinen Reihen. Das frühzeitige und überraschende Ausscheiden von Konrad Früchtl als SVN-Coach zog keine merkbare Unruhe nach sich. Ohne Druck geht man die Restsaison an.



TB 03 Roding (7., 35)

Anfangs mischte der Turnbund ganz vorne mit, ehe er ein wenig abreißen lassen musste. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Aufsteiger mit seinem Meistertrainer Adi Götz an der Seitenlinie eine tolle Saison spielt. Die 35 eingesammelten Punkte sind zu diesem Zeitpunkt mehr noch als die eigene Wunschvorstellung. Gerade die Offensive um Topscorer und Standardspezialist Sebastian Bauer macht Spaß. Diese Spielfreude honorieren auch die Fans: 339 zieht es im Schnitt an den Esper – Ligabestwert.



ASV Burglengenfeld (8., 32)

Der ASV ist wieder wer! Im Mai dem Abstieg auf den allerletzten Metern von der Schippe gesprungen, haben sich die Schützlinge von Chefcoach Timo Studtrucker und seiner neuen „rechten Hand“ Erkan Kara deutlich gemausert. Die Mannschaft ist intakt, harmoniert und versteht sich. Das macht sich nun auch auf dem grünen Rasen bemerkbar: Zu Hause sind die Naabtalkicker kaum zu schlagen, das gelang überhaupt nur dem Team aus Amberg. Auswärts läuft's ähnlich gut (5/2/4). Man spielt eine beeindruckend stabile Runde. Und so ist Burglengenfeld nah dran am vorzeitigen Liga-Erhalt.



TSV Kareth-Lappersdorf (9., 27)

Sicherlich hatten sich die Verantwortlichen mehr erwartet als das, was Kapitän Marco Fehr und Co. bis zum jetzigen Zeitpunkt geliefert haben. Platz neun stellt auf Kareths Höhen niemanden zufrieden, zumal der Kader eigentlich exponentiell groß ist. Trotz dieses Umstandes gab es zwischendrin größere Personalnöte. Ist darüber hinaus ein Einstellungs-Problem bei dem ein oder anderen Spieler auszumachen? Auf alle Fälle folgten auf einen Schritt nach vorne im nächsten Spiel oftmals wieder zwei Rückschritte. Die Trainer Bösl, Kirner und Jobst haben also Arbeit vor sich.



SpVgg Lam (12., 22)

Weil Christoph Seiderer aus gesundheitlichen Gründen eine Pause auf unbestimmte Zeit einlegt, sprang mit Günther Himpsl ein erfahrenen Fußballtrainer in die Bresche. Unter seiner Fuchtel holten die SpVgg Lam in sieben Spielen lediglich acht Punkte. Erwartungsgemäß spielen die „Osserbuam“ gegen den Abstieg – wobei sie zwischenzeitlich grundsolide punkteten. Zwar überwintern sie am rettenden Ufer, allerdings ist die Relegationszone bedrohlich nah. Mit ihrem typischen Kampfgeist und ihren Fans im Rücken, werden die Bayerwäldler im Frühjahr alles für den (direkten) Klassenerhalt geben.



FC Amberg (14., 21)

Die ersten fünf Saisonspiele allesamt verloren, war der 4:1-Heimerfolg über Tegernheim wohl so etwas wie der „Dosenöffner“ beim FC Amberg. Seither ist er immer wieder für eine Überraschung gut, schlug unter anderem Hauzenberg und Bad Kötzting. Es ist zu konstatierten, dass die blutjunge Mannschaft von ihrem erfahrenen Trainer-Haudegen Karl-Heinz Wagner einiges aus ihrem Potenzial schöpft. Lohn des Ganzen: Der direkte Ligaverbleib ist kein unrealistisches Szenario.



FC Tegernheim (15., 19)

Zwischen den Spielzeiten sorgte der Landesliga-Dino vom Hohen Sand für negative Schlagzeilen, als es nach internen Querelen eine regelrechte Spielerflut gab. Ein Umbruch war zu stemmen. Dies klappte aus sportlichen Gesichtspunkten bislang semi-gut. Vor allem die extrem vielen Gegentore (58) machten dem FCT zu schaffen – wenngleich die verjüngte Truppe dann und wann gute Ansätze zeigte, ja. Hoffnung macht, dass sich das neuformierte Gebilde logischerweise immer mehr findet. Und, dass aus den letzten vier Spielen 2022 immerhin zwei Siege herausspringen. Hier zeigte sich bereits das Interims-Trainerduo Thomas Seitz und Thomas Semmelmann für das Team verantwortlich, nachdem sich die Wege des Vereines mit André Kleinknecht doch überraschend getrennt hatten. Mit Seitz und Semmelmann würde die Verantwortlichen übrigens gern die Saison zu Ende bringen...



SpVgg Pfreimd (16., 16)

Heimtriumphe über Seebach und Hauzenberg als Höhepunkte: Der einstige Punktelieferant aus Pfreimd hat sich gemausert zu jemanden, dem auch die Topteams der Liga nur ungern gegenüberstehen. Hier wird in der Defensive auch mal „Beton angemischt“. Verlass ist auf die Lobinger-Brüder Bastian und Dennis. Ein einziger Punkt fehlt dem Wiederaufsteiger noch, um von der besten Landesliga-Saison seiner Historie sprechen zu dürfen. Trotzdem bleibt die sportliche Lage verzwickt. Mehr als die Abstiegsrelegation scheint fürs Saisonende nach wie vor kaum vorstellbar zu sein.