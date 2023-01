Packende Zweikämpfe und spannende, emotionsgeladene Duelle dürfte das Hallenfußballturnier zugunsten der Lebenshilfe Trier-Saarburg erneut zu bieten haben. – Foto: Sebastian J. Schwarz

Der große Kick für den guten Zweck Die Spielpläne stehen schon seit Wochen, am Freitag ist es so weit: Die 26. Auflage des Turniers zugunsten der Lebenshilfe Trier-Saarburg in der Osburger Hochwaldhalle verspricht erste fußballerische Leckerbissen im neuen Jahr.

Bernd Marx hat mal wieder ganze Arbeit geleistet: Als im Herbst absehbar war, dass nach zwei coronabedingten Ausfällen nun auch endlich wieder in der Halle Fußball gespielt werden kann, kontaktierte er zahlreiche Mannschaften aus dem Spielkreis Trier-Saarburg und erntete fast ausnahmslos Zusagen für die 26. Auflage des Hallenturniers zugunsten der Lebenshilfe. Knapp 60 Mannschaften von den Bambini bis zu den Alten Herren sind von Freitag bis Sonntag in der Hochwaldhalle in Osburg im Einsatz, um sich nach den Feiertagen einer ersten Formüberprüfung zu unterziehen, aber auch und vor allen Dingen, um mit ihrem Auftritt Geld für den guten Zweck einzuspielen.

Kräftig wurde im Vorfeld die Werbetrommel gerührt, wurden Tombola-Lose verkauft. Hinzu kommen die Einnahmen an den drei Turniertagen. Beim ausrichtenden Förderverein „Mach mit, Fußballer helfen“, deren zweiter Vorsitzender Marx ist, hoffen sie auf einen fünfstelligen Erlös. Unterstützt wird der Förderverein (mit Jürgen Gombert an der Spitze) in der Organisation vom Fußballkreis Trier-Saarburg und der SG Osburg sowie den Sportvereinen aus Konz, Krettnach und Filzen-Hamm. Marx, Gombert und Lebenshilfe-Vorstand Kilian Zender sind froh darüber, dass die Osburger wie in den Jahren vor der Corona-Pause erneut eingesprungen sind, nachdem feststand, dass die gerade sanierte Saar-Mosel-Halle in Konz wegen eines Wasserschadens immer noch nicht genutzt werden kann. Mit großer Spannung blicken die Turniermacher besonders dem Samstag entgegen. Ehe es ab 16 Uhr zum Hauptturnier mit Beteiligung der besten Mannschaften aus dem Trier-Saarburger Raum kommt, trifft eine Prominentenauswahl (unter anderem haben sich Verbandsvizepräsident Arianit Besiri und der Konzer Bürgermeister Joachim Weber angesagt) auf zwei Lebenshilfe-Teams. Hier sind Mitarbeiter, Freunde sowie die Menschen mit Behinderung vereint – und setzen somit den Inklusionsgedanken des Turniers in Reinkultur um. Im Hauptturnier messen sich eine Challenge-Mannschaft von Regionalligist Eintracht Trier (mit Akteuren verschiedener Teams des Vereins), die Rheinlandligisten FSV Tarforst, FC Hochwald-Zerf, die Bezirksligisten SG Saartal-Trassem, SV Konz, Mosella Schweich und SG Zewen sowie der aus früheren Jahren als ausgewiesener Hallenspezialist bekannte Lokalmatador SG Osburg.