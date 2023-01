– Foto: Nückel/Steinmann

Der große FuPa-Jahresrückblick: Die bestgeklickten News in 2022 Welche Artikel haben im vergangenen Jahr die meisten Aufrufe bekommen?

Das alte Jahr ist vorüber, doch bis in 2023 der Ball wieder in weiten Teilen des Landes rollt, dauert es noch einige Wochen. Wir wollen die Zeit überbrücken, indem wir euch mit Statistiken füttern. Welche FuPa-News wurden 2022 am häufigsten geklickt? Welche Spieler- und Trainerprofile waren für die Community am interessantesten? Welche Vereine und welche Partien zogen das größte Interesse auf sich? Die Antworten findet ihr in der Serie "Der große FuPa-Jahresrückblick". Im ersten Teil blicken wir auf die Top-News der vergangenen zwölf Monate.