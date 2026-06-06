Der große Freundeskreis des SV Schottheide-Frasselt

Das Projekt „Schottheide and Friends“ wird Woche für Woche auf dem Sportplatz sichtbar. „Der Support, den wir erhalten, macht viele Vereine in der Umgebung neidisch", sagt der Trainer. Mit dieser Unterstützung im Rücken möchte sich das Team nach dreijähriger Abstinenz auch in der B-Liga behaupten.

Der große Freundeskreis trifft sich am Samstag um 16 Uhr noch einmal auf dem Sportplatz an der Kuhstraße, um auf die Meisterschaft anzustoßen und im Spiel gegen die SG Keeken/Schanz II noch den einen oder anderen Treffer zu bejubeln.

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