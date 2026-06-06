Der große Freundeskreis des SV Schottheide-Frasselt

„Der SV Schottheide-Frasselt ist für mich eine Herzensangelegenheit. Ich habe hier als Seniorenspieler vor meinen Knieverletzungen gespielt und wohne seit Februar nach der Haussanierung auch wieder in Schottheide", sagt Coach Jo Voß, der zu Saisonbeginn das Traineramt bei den C-Liga-Fußballern von der Kuhstraße übernommen hat. Vorher trainierte er die SGE Bedburg-Hau in der Spielzeit 2023/24, die mit dem Landesliga-Abstieg endete, ehe er im September 2024 in Hasselt entlassen wurde.
„Gleich zu Beginn des vergangenen Jahres hat der Verein mich kontaktiert. Eigentlich hatte ich mit meiner Frau abgesprochen, dass ich eine Pause einlege und hatte deshalb auch schon anderen Vereinen abgesagt. Aber dann hat mich das tolle Projekt überzeugt, das hier unter dem Namen ,Schottheide and Friends‘ läuft", sagt der 34-Jährige.
Im Zuge dessen konnten Thomas Karcz, Fabian van Beusekom, Julian Peters sowie Marius Dauben, alle Spieler im gesetzteren Fußballalter, aber mit reichlich Bezirksliga-Erfahrung ausgestattet, gewonnen werden. Ebenfalls wurde der ehemalige Materborner René Hendricks als Co-Trainer engagiert, der eine große Unterstützung für Jo Voß darstellt. Matthijs Segers fungiert als Physiotherapeut. Initiatoren dieses Projekts sind Oliver Burke als Sportlicher Leiter und der Vorsitzende Marcel Krüß.
„Ich habe vor der Saison bewusst sieben Wochen Vorbereitungszeit eingeplant, da ich eine Großbaustelle vorgefunden habe. Ich musste ein neues Spielsystem und eine neue Mentalität implementieren. Die Trainingsbeteiligung war und ist überragend. Ich kann in jeder Einheit mit 18 bis 20 Spielern trainieren. Das ist der Eckpfeiler unserer erfolgreichen Saison", so Voß.
Schon die Sommervorbereitung zeigte, welche Qualität die Mannschaft hat und wo der Hebel angesetzt werden musste. Mutiger Offensivfußball und hohes Anlaufen des Gegners sollten die Tugenden werden. Der SV Schottheide-Frasselt erwischte einen Blitzstart und verließ einige Male als zweistelliger Sieger den Platz.
Die DJK Rhenania Kleve, die als Vizemeister ebenfalls in die Kreisliga B zurückkehrt, avancierte zum hartnäckigen Rivalen im Titelrennen. Das Hinspiel endete mit einem gerechten 2:2. In den folgenden Partien zeigte das Voß-Team durchwachsene Leistungen, gewann die Spiele aber trotzdem. „Nach dem schmeichelhaften 2:1-Sieg beim SSV Reichswalde stand ich im Kreis der Spieler und habe ihnen gesagt, dass man aufsteigt, wenn man solche Spiele gewinnt. Danach waren wir nicht mehr zu stoppen", sagt Voß.
Das Schlüsselspiel war sicherlich der 3:1-Sieg vor 200 Zuschauern an der Kuhstraße gegen die DJK Kleve. Die Vereinigten sich ein ordentliches Polster zugelegt, während der Verfolger vorher schon zweimal gepatzt hatte. „Den Rest der Rückrunde haben wir souverän runtergespielt. Anfang Mai haben wir dann mit einem 7:0 in Donsbrüggen die Meisterschaft perfekt gemacht“, so Voß.
Das Projekt „Schottheide and Friends“ wird Woche für Woche auf dem Sportplatz sichtbar. „Der Support, den wir erhalten, macht viele Vereine in der Umgebung neidisch", sagt der Trainer. Mit dieser Unterstützung im Rücken möchte sich das Team nach dreijähriger Abstinenz auch in der B-Liga behaupten.
Der große Freundeskreis trifft sich am Samstag um 16 Uhr noch einmal auf dem Sportplatz an der Kuhstraße, um auf die Meisterschaft anzustoßen und im Spiel gegen die SG Keeken/Schanz II noch den einen oder anderen Treffer zu bejubeln.
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