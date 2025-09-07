Der große Einfluss von Carlotta Wamser bei Bayer Leverkusen

Seit der Europameisterschaft im Sommer ist Carlotta Wamser einem größeren Publikum bekannt. Denn die Neu-Leverkusenerin war der Shootingstar der deutschen Auswahl bei diesem Turnier. An diesem Samstag (17.45 Uhr) steht sie wieder im Mittelpunkt. Mehr als 50.000 Fans verfolgen das Eröffnungsspiel der Bundesliga zwischen Bayern München und Bayer 04 in der Allianz-Arena und deutlich mehr noch vor dem Fernseher. Denn übertragen wird die Partie in der ARD und im Live-Stream bei Dazn und Magentasport. Und sicherlich werden sie dabei auch schauen, wie sich der Leverkusener Königstransfer einfügt.

Fans der Bayer-Frauen dürfen sich auf eine Spielerin freuen, die Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt aus gutem Grund halten wollte und viele andere Klubs nur zu gerne verpflichtet hätten. Wenn Trainer Roberto Pätzold über die Außenverteidigerin spricht, gerät er ins Schwärmen. „Sie lässt ihr Herz auf dem Platz, ist ein echtes Energiebündel und hat eine unheimliche Dynamik“, betont er. Zuletzt habe die Nationalspielerin zudem einen großen Schritt gemacht, was die Entscheidungsfindung anbelangt.

Als gelernte Stürmerin bringt Wamser reichlich Drang nach vorne mit. Darunter leidet ihre Abwehrarbeit allerdings nicht. „Sie ist zwar sehr offensiv, kommt aber immer wieder mit Vollgas zurück und zeigt ein gutes Defensivverhalten“, analysiert der Chefcoach. In der Vorbereitung habe sie bereits abgeliefert und gehe immer vorneweg. Der Einsatz und die physische Spielweise hätten die Trainingseinheiten gar „auf ein ganz neues Level gebracht“.

Anders als etwa Frankfurt oder Wolfsburg gab es bei Bayer 04 in diesem Sommer keinen Umbruch. Ob das ein Vorteil sein wird, weiß Pätzold noch nicht. Aber froh ist er in jedem Fall, dass es gelungen ist, das erfolgreiche Team aus der vergangenen Spielzeit größtenteils zusammenzuhalten und gezielt zu verstärken. Wer nach Platz vier auf eine Kampfansage an die Top drei (Meister München, Wolfsburg, Frankfurt) spekuliert hatte, sieht sich getäuscht. Aber das heißt keinesfalls, dass Pätzold sich nicht viel vorgenommen hätte. „Wir wollen die Leistung und die Ergebnisse aus der vergangenen Saison bestätigen und uns dort oben etablieren“, betont er. Das werde schwer genug, weil auch die Konkurrenz auf dem Transfermarkt zugeschlagen habe und die Leistungsdichte im Frauenfußball ohnehin immer enger werde.

Optimistisch stimmen ihn die Eindrücke aus dem Sommer. „Wir haben eine richtig gute Vorbereitung gespielt und sehr, sehr hart gearbeitet“, sagt er. Die Aussicht auf das besondere Spiel in München habe ihn und seinen Schützlingen dabei durch manche schwere Einheit geholfen. „Viele von uns haben noch nicht vor so vielen Zuschauern gespielt. Das wird eine tolle Erfahrung, die man einfach mitnehmen muss“, sagt Wamser. Sie erwartet eine „brutale“ Stimmung. Nach der EM sei das große Interesse an der Liga ein „sehr positiver Schritt. Vor so vielen Zuschauern spielen und sich zeigen zu können, dafür spielt man doch Fußball“, betont sie.

Großer Fansupport zu erwarten

Die Vorfreude auf den besonderen Rahmen der Partie, die eine Liga-Bestmarke aufstellt, groß. In diesem Zusammenhang ist Pätzold allerdings eine Feststellung extrem wichtig: „Wir freuen uns zwar alle, aber wir fahren nicht als Touristen dahin, um die Kulisse zu genießen. Es geht um drei Punkte. Wir wollen ein geiles Spiel abliefern und im Idealfall etwas mitnehmen.“ Das würde sicherlich die mindestens rund 300 Fans der Leverkusenerinnen freuen, die sich auf den Weg in die bayrische Landeshauptstadt machen werden. Unter ihnen befindet sich auch Klubchef Fernando Carro. Seine Anwesenheit sehen Trainer wie Team als Bestätigung ihrer Arbeit „Dass er auch da sein wird, finde ich toll. Das ist etwas Besonderes, aber andererseits auch keine Ausnahme. Fernando Carro ist bei unseren Spielen eigentlich immer dabei, wenn er es einrichten kann“, sagt Pätzold.

Einen Wunsch hätten er und seine Schützlinge allerdings noch an ihren Edel-Fan: Auch sie würden gerne einmal ein Ligaspiel in der BayArena austragen. Im Gespräch war das bereits in der vergangenen Saison. „Das wünschen wir uns alle. Aber dafür muss terminlich einiges zusammenkommen“, erläutert er. Der Boom im Frauenfußball – er ist auch in Leverkusen spürbar und macht sich wie fast überall in stetig steigenden Zuschauerzahlen bemerkbar, wenn auch etwas zaghafter als anderswo.

Vielleicht kann Wamser diese Entwicklung beschleunigen. Sie verspricht einerseits eine echte Verstärkung zu sein und gehörte andererseits zur deutschen Auswahl, die während der EM für viel Furore und hohe Einschaltquoten gesorgt hatte. „Der Frauenfußball hat insgesamt eine sehr gute Entwicklung genommen“, sagt Pätzold. Dazu trage auch die zunehmende Ausgeglichenheit der Liga bei – inklusive der Tatsache, dass ein Team wie Bayer 04 im Vorjahr den Reigen der Top-Teams etwas aufgemischt hat.