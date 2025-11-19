Der große Coup von Viktoria Goch II

Viktoria Goch II hat in der Bezirksliga am Sonntag für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Ausgerechnet beim Tabellenführer VfL Rhede zeigte der Neuling seine beste Saisonleistung und feierte einen 3:1-Erfolg, den im Vorfeld niemand auf der Rechnung hatte. Zumal der Titelaspirant aus dem Münsterland zuvor alle seine sechs Heimspiele gewonnen hatte.

Für den Aufsteiger aus Goch könnten die drei „Bonuspunkte“ in der Endabrechnung um den Klassenerhalt noch ganz wichtig werden. Für Ernes Tiganj sind sie der verdiente Lohn für kontinuierliche, harte Arbeit auf und neben dem Platz. Der Gocher Trainer hatte die Visite beim Tabellenführer – verbunden mit der weitesten Anreise der Saison – akribisch vorbereitet.

„Ich informiere mich grundsätzlich über jeden Gegner. Auch diesmal habe ich mich wieder bei Mannschaften umgehört, die bereits gegen den VfL Rhede gespielt haben. Ich habe noch einige Kollegen aus früheren Zeiten, mit denen ich mich austauschen kann. Alles ist so eingetroffen, wie wir es erwartet hatten. Der Gegner ist uns von der ersten Minute an sehr hoch angelaufen“, erklärte Tiganj.

Und der Matchplan des Gocher Trainers ging voll auf. Das Mittel der Wahl gegen das Pressing des VfL Rhede trug Früchte. „Wir haben auf der Torwartposition rotiert. Unser Keeper Lars Thielen ist eine überragende Nummer eins, aber in Pascal Mollenhauer haben wir praktisch einen elften Feldspieler im Kader. Wir wollten über den Torwart Überzahlsituationen schaffen und auf Konter spielen. Das hat super geklappt“, erläuterte Tiganj, der die Gocher Reserve vor sieben Jahren in der Kreisliga C übernommen hatte und seitdem einen steilen Höhenflug hingelegt hat.

In der Offensive präsentierte sich die Viktoria an diesem Tag so effizient wie selten zuvor in dieser Saison. Marvin Gisberts (30., 64.) und Miguel Wurring (67.) sorgten mit ihren Treffern für einen komfortablen Vorsprung, der auch durch einen späten Treffer der Gastgeber (86.) nicht mehr ins Wanken geriet.

In der Tabelle ist die Gocher Reserve, die nun 13 Punkte auf dem Konto hat, weiterhin Drittletzter, doch die Schlagdistanz zu den Nichtabstiegsplätzen ist endgültig hergestellt. Der Rückstand auf Rang 14, den aktuell die Reserve des Oberligisten Blau-Weiß Dingden einnimmt, beträgt nur drei Zähler. Entsprechend optimistisch blickt der 38-jährige Trainer auf die nächsten Wochen. „Man hat direkt im ersten Saisonspiel gegen den SV Rindern gesehen, dass wir in der Liga mithalten können. Ich glaube, die Jungs haben in der Hinrunde bisher sehr viel dazugelernt. Wir werden von Spiel zu Spiel besser“, sagte Tiganj.

Mit Selbstvertrauen weitermachen

Auf dem Platz sieht der Coach eine durch und durch intakte Mannschaft: „Wir sind alles Gocher Jungs von der Viktoria oder aus der näheren Umgebung. Miguel Wurring aus Materborn hat die längste Anfahrt. Mich macht es stolz, dass wir hier zusammen eine Mannschaft entwickelt und nicht gekauft haben.“

Für die Konkurrenz im Tabellenkeller ist der Auswärtssieg beim Tabellenführer ein deutliches Warnsignal. Für das Gocher Selbstbewusstsein ist er Gold wert. Denn, so Ernes Tiganj: „Die Jungs haben gemerkt, dass sie gegen eine Top-Mannschaft, die gute Chancen auf den Sprung in die Landesliga hat, dominieren können. Das war kein Glück. Wenn alle wollen und alles auf dem Platz lassen, können wir jeden Gegner schlagen und unser Ziel am Saisonende auch erreichen. Wir möchten die Euphorie weiter mitnehmen.“

Dass die Viktoria vorerst weiter auf ihren geplanten Knipser im Sturmzentrum verzichten muss – Sommer-Neuzugang Igor Puschenkow fällt mindestens bis zur Winterpause aus – scheint nach der jüngsten Darbietung nicht weiter tragisch. Wie so ein Ausfall über die Mannschaftsleistung kompensiert werden kann, hat der starke Aufsteiger spätestens am Sonntag in Rhede eindrucksvoll gezeigt.