Der große Aufschwung an der Oberen Kyll 

Spielertrainer Nico Mauren blickt auf eine fordernde Saison zurück, die hinter der SG Obere Kyll-Gönnersdorf liegt. Die B13-Kicker aus Gönnersdorf, Lissendorf und Birgel haben in einer katastrophalen Hinrunde mit lediglich acht Punkten reichlich Lehrgeld gezahlt, verloren vor der Winterpause gleich acht Spiele in Folge und standen auf einem Abstiegsplatz. „Das Problem war, dass mir vier Stammspieler fehlten. Eduard Dick und Raffael Blokker hatten aufgehört, Marius Haas wechselte zum TuS Ahbach in die Bezirksliga, und unser Torjäger Nico Swart war langzeitverletzt. Mit seiner Rückkehr wurde nach der Winterpause alles besser“, skizziert Mauren die damalige Situation.

Nach drei Jahren bei der Spielgemeinschaft wird der 40-Jährige im Sommer aufhören. „Ich wollte einfach wieder etwas Neues machen. Im ersten Jahr sind wir knapp in der Aufstiegsrelegation gescheitert, dann haben wir den Aufstieg und den Einzug ins kleine Pokalfinale geschafft und im dritten Jahr nun den Klassenerhalt in der B-Liga gesichert. Für mich habe ich mit der Mannschaft alles erreicht.“ Wohin es ihn nun zieht, steht noch nicht fest. „Ich bin aktuell in Gesprächen mit mehreren Vereinen. Es gibt Anfragen als Spieler und als Spielertrainer. Mal sehen, wohin die Reise geht. Zeit ist ja noch genug“, so Mauren.

In der kommenden Saison wird sich bei der SG einiges ändern. Moritz Heinen steht bereits als neuer Trainer fest. Ebenso beschlossen ist die Kooperation mit der SG Ados, welche die Vereine aus Auel, Duppach, Oberbettingen und Steffeln vereint und die aktuell von Heinen gecoacht wird. Gemeinsam firmiert das neue Team dann als SG Eifel-Mitte und geht in der B-Klasse an den Start.