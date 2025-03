Der „Grenzgänger“ muss gehen: SE Freising trennt sich von Co-Trainer und Stürmer Stephan König

„Es waren diverse Gründe“: Schon in der Winterpause setzte sich der SEF mit König zusammen





War’s die Rote Karte? Gab’s Querelen im (Trainer-)Team? Niclas Karremann, Abteilungsleiter der gelb-schwarzen Fußballer, bleibt auf FT-Nachfrage bedeckt. „Es waren diverse Gründe“, zeigt er auf, kein spezieller Einzelfall wie etwa der Platzverweis gegen den SVN habe zu dem Entschluss geführt. Mehr noch, Klub und Spieler hatten sich bereits in der Winterpause zusammengesetzt, wollten es noch einmal probieren. „Am Ende ist dieser Versuch aber gescheitert“, musste Karremann zugeben. Zugegeben, „dass Stefan ein Grenzgänger ist“, so Karremann weiter. „Das wussten wir vor der Verpflichtung schon.“ Auch in Landshut – die letzte Station des Stürmers – wurde man sich am Saisonende nicht mehr einig. Mehr will der SEF in dieser Causa nicht sagen.





Und König selbst? Er will sich auf Nachfrage des Freisinger Tagblatts nicht zur Thematik äußern. Trainer Alex Schmidbauer, dessen „Co“ König zumindest ein paar Monate war, lässt die Trennung ebenfalls unkommentiert. Was bleibt, ist Königs Vermächtnis: sieben Tore in 19 absolvierten Ligaspielen als Stürmer, dafür aber zwölf gelbe Karten, einmal Gelb-Rot und einmal Rot. Matthias Spanrad