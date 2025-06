Der Goalgetter sagt Servus: Andreas Hohlenburger beendet seine Karriere

Lange Zeit war er einer der besten Stürmer im gesamten Landkreis Freising, jetzt hängt er seine Fußballschuhe an den Nagel: Andreas Hohlenburger blickt auf eine „megageile Zeit“ zurück.

Unterbruck – Wenn einer der großen seiner Zunft in den Fußball-Ruhestand geht, was bleibt von ihm übrig? Am Ende sind das sicher vor allem die Titel, die gewonnenen Spiele und die erzielten Tore. Es sind aber auch die besonderen Momente auf dem Platz sowie die Anekdoten abseits des Fußballfelds. Bei Andreas Hohlenburger gibt es da einiges zu erzählen. Der 33-Jährige beendet nun seine aktive Karriere.

Wenn er verletzt war, kümmerte er sich humorvoll um den Liveticker

In den vergangenen Jahrzehnten war Hohlenburger vor allem bei seinen Gegner gefürchtet. Doch auch die eigenen Mitspieler mussten den Stürmer manchmal fürchten. Es war immer gefährlich, ihm den BFV-Kanal des Klubs zu überlassen. Er tickerte manche Partien höchst launisch. Nicht einmal die eigenen Mitspieler waren sicher vor den Hohlenburger’schen Live-Analysen. Für den neutralen Leser war das natürlich mehr als unterhaltsam in einer Welt, in der der Amateurfußball fast schon so professionell dokumentiert wird wie ein Bundesligaspiel.

Auf die Ticker-Künste des 33-Jährigen muss der hiesige Amateurfußball aber in Zukunft verzichten: Seit dem letzten Saisonspiel der Kreisliga 2 vor knapp zwei Wochen steht fest, dass Hohlenburger ab sofort nicht mehr auf Torejagd gehen wird. Auch als Co-Trainer des FCA Unterbruck hört er auf. „Am Ende hat’s mehr frustriert, als dass es Spaß gemacht hat“, gibt er einen Einblick in seine Patientenakte. „Schlussendlich waren es jetzt zu viele Muskelverletzungen.“ Deswegen reifte seit der Winterpause der Entschluss, der nun endgültig ist: Andreas Hohlenburger hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. „Und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit.“

Nächstes sportliches Ziel: die Alpenüberquerung auf dem Mountainbike

Nun will sich der 33-Jährige vor allem anderen sportlichen Aktivitäten widmen. Zum Tennis würde er gern mal gehen, ebenso zum Crossfit und Klettern. Vor allem ist da aber der Traum, nächsten Sommer zusammen mit Freunden die Alpen auf dem Mountainbike zu überqueren. „Da fangen wir heuer mit dem Planen an“, verspricht Hohlenburger.

Was derweil vom Fußball bleibt, sind beeindruckende Zahlen: 312 Spiele in Landes- und Kreisliga, 226 Treffer, drei Mal Torschützenkönig, zahlreiche Angebote aus höherklassigen Ligen, die der 33-Jährige allesamt links liegen ließ. Andreas Hohlenburger hatte sich nur zwei Teams verschrieben: dem FCA Unterbruck, seinem Ausbildungsklub, und dem SE Freising, für den er in der Landesliga 2019 mit 34 Treffern in 33 Partien sogar die Torjägerkrone aller Landesligen abstaubte.

„Ein lange Reise war’s“, blickt Hohleburger zurück. Die Zeit mit Freising in der Landesliga sei „megageil“ gewesen. Zurück in Unterbruck genoss es Hohlenburger vor allem, „mit den engen Spezln zusammenzuspielen.“ Auch dort schoss er die Liga zeitweise kurz und klein. Nicht selten rief er beim Zeitungsreporter an, um sich zu beschweren, dass sein Name nach einem erfolgreichen Wochenende schon wieder in der Überschrift des Berichts stand. Das kostete jedes Mal einen Kasten Bier für die Mannschaft.

„Sicher kann man das nie ganz sagen“

Dass er nie ein Angebot eines höherklassigen Vereins angenommen hat, darüber ärgert sich Hohenburger auch im Nachhinein nicht. Bis in die Regionalliga hätte der Stürmer locker gehen und damit durchaus auch gutes Geld verdienen können. „Eine Stunde allein ins Training zu fahren, und das vier Mal die Woche, das war nix für mich“, resümiert er.

Deswegen verwundert es auch nicht, dass Hohlenburger mit dem Fußball erst einmal gar nichts mehr zu tun haben möchte. „Sicher kann man das nie ganz sagen“, so der 33-Jährige. „Aktuell kann ich es mir aber nicht vorstellen.“ Sollte die Sehnsucht doch mal zu groß werden, überlassen sie ihm in Unterbruck und Freising sicherlich gerne den Platz am BFV-Liveticker.