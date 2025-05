„Der Glaube ist da.“ – Habach hofft auf erneutes Relegationswunder

Der Realitätssinn hat in Habach ein Zuhause. Markus Vogt ist einer der Männer mit einem erfrischend objektiven Blick auf den eigenen Laden. Der Abteilungsleiter sagt: „Egal, ob Kreisliga oder Bezirksliga: Beides hat seinen Charme.“ Eine Stufe tiefer gebe es lukrative Derbys in der Masse und kurze Fahrten zu den Spielen. Andererseits gebietet der eigene Anspruch, sich auf dem bestmöglichen Level zu messen. „Wir wollen natürlich in der Bezirksliga spielen“, stellt der Abteilungsleiter klar. Nur werden sie beim ASV Habach nicht die Weltordnung in Frage stellen, falls das nicht klappt mit einem Erfolg in der Relegation, die am heutigen Dienstag mit einem Heimspiel (18.30 Uhr) gegen die SpVgg Altenerding beginnt.

Sie gehen die Entscheidungsspiele mal wieder mit einer großen Prise Lockerheit an. „Unsere Spieler haben keine Verträge, die dürfen in beiden Ligen spielen“, scherzt Markus Vogt. Allerdings fremdeln sie mit dem Modus des Verbands, der in diesem Jahr mal wieder ein anderer ist. Zwei Runden mit Hin- und Rückspiel muss der ASV überstehen. Nur einer von vier Bezirksligisten in der Relegation bleibt in der Klasse. Vogt findet: „Man muss die Saison nicht künstlich in die Länge ziehen.“ Auch Kollege Andreas Heilmaier aus Altenerding sieht es so, nennt Programm und Modus „heftig“. Beide verstehen nicht, wieso es nur einen Absteiger, dafür aber gleich vier Relegations-Teilnehmer gibt. Wohlwissend im Fall von Vogt, dass es in dieser Saison sein eigenes Team getroffen hätte. „Es ist immer noch Amateursport.“

Habach bereits im Event-Modus

Der Aufwand stehe nicht im Verhältnis zum Nutzen für die Vereine. Erholungszeit verkürzt sich, das Verletzungsrisiko steigt in mehreren Alles-oder-nichts-Duellen, Spieler müssen Verrenkungen in der Arbeit hinlegen, um rechtzeitig zum Spielbeginn auf dem Platz zu stehen. Vereine gehen an die Grenze des Machbaren, um Partien mit mehreren hundert Besuchern auszutragen. In Habach etwa werden sie ab heute Mittag am Platz beschäftigt sein. Gut, beim ASV mangelt es nicht an Helfern. Sie haben schon wieder in den Event-Modus geschaltet und eine Vielzahl rekrutiert. Aperol-Bar und Pommes-Stand wird es als kulinarische Spezialität für die vielen Gäste geben. Wobei zum Auftakt unter der Woche nicht mit Rekordzahlen zu rechnen ist. „Wenn 400, 500 Leute kommen, freuen wir uns. Das wird alles ein bisserl gemütlicher“, so Vogt.

Relegations-Debüt für Trainer Gerg

Trainer Korbinian Gerg geht in sein erstes Relegations-Erlebnis mit dem Verein. Das Habacher Wunder des vergangenen Jahres verpasste er als Spieler, weil er Urlaub machte. Seine große Aufgabe besteht darin, die Fußballspiele vom Trubel loszulösen, sie nicht zu überhöhen. „Es wird emotionaler, weil drumherum viel los ist“, erklärt der ASV-Coach. Seit Wochen bereitet sich seine Mannschaft auf diese Momente vor, seit Wochen ändert sich die Ausrichtung nicht. Der Fokus liegt auf der Abwehr, ohne zu defensiv zu stehen. „Das Wichtige ist, an die Leistung der letzten zwei Wochen anzuknüpfen.“

Wie auch zu gewöhnlichen Bezirksliga-Spielen werden sie sich eineinhalb Stunden vorher versammeln. Es geht um Gewohnheiten. Antreffen wird er so viele Fußballer wie lange nicht. „Jeder ist bereit, im Zweifel auf das Feld zu gehen“, betont Korbinian Gerg. Selbst Langzeitverletzte wie Durim Gjocaj haben Bereitschaft signalisiert. Wie die Startelf aussieht, wird der Trainer bis zum Schluss offen halten. So oder so vernimmt Abteilungsleiter Vogt Zuversicht im Team. „Ich sehe die Gesichter: Der Glaube ist da.“