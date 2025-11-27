"Der Glaube hat uns getragen“ – Freibergs U19 steigt historisch auf

Mit nur elf Gegentoren, 26 Punkten und außergewöhnlicher Reife schafft der SGV Freiberg den Sprung in die U19-DFB-Nachwuchsliga – und schreibt damit Vereinsgeschichte

Für Trainer Ihsan Basaran bedeutet der Aufstieg weit mehr als sportlichen Erfolg. „Für mich persönlich ist der Aufstieg in die Nachwuchsliga ein wichtiger Meilenstein und ein bedeutender Entwicklungsschritt in meiner Trainerlaufbahn“, sagt er. Es sei ein Beweis dafür, „dass harte Arbeit früher oder später immer belohnt wird“.

Er betont zugleich, dass der Prozess nicht abgeschlossen sei: „The job is not finished.“ Der Erfolg zeige aber auch, „dass gute Strukturen, der Fokus auf die Entwicklung eigener Spieler aus der Region und der enge Austausch zwischen Herren- und Jugendbereich positive Auswirkungen auf den sportlichen Erfolg haben“.

Die beste Defensive der Liga – geboren aus Kollektivgeist

Nur elf Gegentore in elf Spielen: Basaran erklärt die Defensive als Kern des Erfolgs. „Unsere Defensive beginnt bei den Stürmern und endet beim Torspieler“, sagt er. Für ihn gilt der Grundsatz: „Eine gute Offensive gewinnt Spiele, eine gute Defensive gewinnt Meisterschaften.“

Das Fundament sieht er in einer Mischung aus Mentalität und Disziplin. Entscheidend seien „die Geilheit, als Mannschaft zu null zu spielen“ und die Bereitschaft, das eigene Tor mit derselben Leidenschaft zu verteidigen, wie man vorne Tore erzielen wolle. Räume schließen, geduldig sein, Vertrauen haben – und das über 90 Minuten: Diese Prinzipien hätten seine Mannschaft geprägt.

26 Punkte – und der Anspruch, noch besser zu sein

Die 26 Zähler aus elf Partien bezeichnet Basaran als stark, aber steigerbar. Vor Saisonbeginn habe er gelernt, „den Ball flach zu halten“ und den Fokus auf jede einzelne Aufgabe zu legen. Dass man nicht als Außenseiter in die Saison ging, sei klar gewesen, aber entscheidend sei die tägliche Arbeit.

„Meiner Meinung nach hätten es sogar mehr als 26 Punkte sein können“, sagt er und verweist auf zwei Unentschieden und eine Niederlage, die in seinen Augen vermeidbar waren. Doch gerade aus diesen Spielen habe die Mannschaft „einen beeindruckenden Effekt“ gezogen.

Schlüssel zur Meisterschaft: Reife, Rituale und ein Derby-Comeback

Den einen Moment gebe es nicht, betont Basaran. „Es waren die Momente in den vielen Trainingseinheiten, in denen du eine Entwicklung der Spieler sehen kannst.“ Besonders beeindruckt habe ihn, wie seine Spieler Belastungen zunehmend als Privileg begriffen hätten.

Ein Spiel bleibt ihm dennoch besonders in Erinnerung: das Derby bei der SG Sonnenhof Großaspach. „Wir geraten zweimal in Rückstand, kommen jedes Mal zurück: 3:3. In der 90. Minute fällt das 3:4.“ Dass vier Joker entscheidend beteiligt waren, habe dem Team gezeigt, „dass wir alles erreichen können, solange wir an unsere eigenen Fähigkeiten und aneinander glauben“.

Co-Trainer Welter – ein unverzichtbarer Faktor

Bei der Frage nach seinem Co-Trainer wird Basaran emotional. „Noah ist essenziell für unseren Erfolg.“ Er nennt ihn einen „der wichtigsten Grundpfeiler dieser Mannschaft“.

Welters fußballerische Expertise, sein Gefühl für Menschen und seine Nähe zur Mannschaft seien herausragend. Die nächtlichen Gespräche über Ziele und Visionen beschreibt Basaran als selbstverständlich gewordenen Teil der gemeinsamen Arbeit.

Ein Verein, der zusammenwächst

Die Verbindung zwischen Jugend- und Herrenbereich hebt Basaran als außergewöhnlich hervor. „Die Stimmung im Verein ist super“, sagt er. Die Regionalligamannschaft um Trainer Kushtrim Lushtaku sei ein Vorbild. Der Austausch sei eng, kollegial und geprägt von gegenseitiger Unterstützung.

Regelmäßige Einladungen zu Trainingseinheiten und Gespräche über Spielerentwicklung würden eine Atmosphäre schaffen, „die alles andere als selbstverständlich“ sei.

Zwei Jahrgänge – eine Mannschaft

Basaran teilt sein Team in einen jüngeren und einen älteren Jahrgang ein. Die jüngere Hälfte habe sich „enorm schnell an das Tempo der Oberliga angepasst“ und sei bereit gewesen, mit dem älteren Jahrgang auf Topniveau zu konkurrieren.

Diese Entwicklung sei aber nur möglich gewesen, „weil der ältere Jahrgang die Jüngeren sofort integriert hat“ und als Vorbild agiert habe. Entscheidend sei ein Mix aus „Konkurrenzfähigkeit, Vorbildfunktion und Brüderlichkeit“.

Was diese Mannschaft anders macht

Mentalität, Qualität, Zusammenhalt – all das sei selbstverständlich, sagt Basaran. Der Unterschied dieses Teams liege jedoch „in ihrem außergewöhnlich schnellen Reifeprozess“. Seine Spieler seien wissbegierig, suchten aktiv Lösungen und entwickelten zunehmend ein Verständnis für Herrenfußball.

„Die Jungs haben gelernt, den Schalter umzulegen“, betont er. Zwischen maximaler Fokussierung und jugendlicher Unbekümmertheit bewege sich das Team mit beeindruckender Selbstverständlichkeit.

Vorbereitung auf das nächste Level

Der Schritt in die Nachwuchsliga sei „eine enorme Herausforderung“, aber zugleich ein Privileg, betont Basaran. „Wir werden alles daransetzen, die Jungs sportlich und mental bestmöglich vorzubereiten.“ Dabei gehe es um tägliche Weiterentwicklung, Fehlerkultur und konstante Verbesserung.

Mit jedem Schritt wachse die Begeisterung: „Mit jedem kleinen Schritt wächst die Liebe zum Fußball ein Stück mehr.“

Der größte Stolz des Trainers

Auf eine Sache ist Basaran besonders stolz: „der unbändige Glaube des Teams daran, gemeinsam etwas zu erreichen, das zuvor in diesem Verein noch nie geschafft wurde.“

Die Gruppe habe Rückschläge als Teil des Prozesses verstanden und trotzdem weiter an sich geglaubt.

Er erinnert sich an die Woche vor dem entscheidenden Spiel, in der die Ausgangslage gegen Freiberg sprach. „In jedem einzelnen Spieler war dieses Feuer zu sehen“, sagt er.

Die Nachrichten im Gruppenchat am Vorabend des letzten Spiels hätten ihm „bis heute Gänsehaut“.

Für Basaran steht fest: Diese Mannschaft ist nicht nur sportlich gewachsen – „sondern vor allem mental“.