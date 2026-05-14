Der Glaube an den Klassenerhalt besteht

Maik Ohlandt ist seit knapp drei Jahren Trainer beim TuS Eiche Bargstedt. Nach dem Kreisligaabstieg führte er den Verein direkt wieder nach oben. Schafft er mit Eiche den Klassenerhalt?
Als souveräner Meister der 1. Kreisklasse seid ihr in die Kreisliga aufgestiegen. Warum habt ihr euch lange so schwergetan?
Erst mal ist der qualitative Unterschied zwischen 1. Kreisklasse und Kreisliga echt riesig. Wir hatten uns schon mehr ausgerechnet, aber durch eine vom Trainerteam angestoßene Systemänderung auf Dreierkette gab es doch einige Probleme in der Umsetzung. Zusammen mit der Mannschaft haben wir uns dann wieder für eine Viererkette entschieden, was ergebnistechnisch wohl der richtige Ansatz war. Viele Spiele sind in der Hinserie auch äußerst unglücklich verloren gegangen, und dieses fehlende Spielglück haben wir uns wohl nun zurückgeholt. Und die Kameradschaft im Team ist echt im Laufe der Saison absolut spitze.
In der Saison 2008/2009 bist du auf einem Aufstiegsplatz stehend als Trainer des TuS Eiche Bargstedt entlassen worden. Wie kam es, dass du dennoch wieder den Schritt zu diesem Verein gegangen bist?
Nach der Entlassung war ich echt am Boden zerstört. Ich wollte eigentlich kein Traineramt mehr übernehmen, habe sogar meine B- Lizenz unverständlicherweise nicht verlängert und auslaufen lassen. Da ich aber weiterhin Kontakt zu den Spielern gehalten habe, fragte mich irgendwann der frühere Spieler und jetzige 2. Vorsitzende Madu Albers, ob ich nicht zur Halbserie die 2. Herren übernehmen könne, die in der 2. Kreisklasse ohne Trainer dastand. Nach nur kurzer Bedenkzeit war ich also wieder dabei. Und nach nur einem halben Jahr war ich dann auch schon wieder Trainer der Ersten. Von dem, was früher passiert ist, ist bei mir nichts hängen geblieben. Und die Arbeit macht auch wieder Spaß, auch wenn das nun ohne Lizenz ist.
Du bist mit Eiche schon einmal aus der Kreisliga abgestiegen. Was ist diesmal anders, warum rettet ihr euch noch? Würdest du noch einmal den Weg mitgehen in die 1. Kreisklasse?
Beim ersten Abstieg aus der Kreisliga war die Mannschaft noch sehr verunsichert durch die Vorkommnisse in der Abstiegssaison aus der Bezirksliga. Ein Trainerwechsel, einige Spieler, die dauerhaft ausfielen, und die schwere Verletzung von Torben Poerschke waren erst mal zu verkraften. Des Weiteren musste aus zwei Teams eines geformt werden, was in der Kreisligasaison teilweise echt kompliziert war. Dieses Jahr habe ich noch große Hoffnungen auf den Klassenerhalt, da wir im Moment echt gefestigt sind; und wenn wir diesen Lauf in den letzten zwei Heimspielen bestätigen können, bin ich guter Dinge, die Klasse zu halten.
Vorausschauend habe ich mit dem Verein schon klassenunabhängig für nächstes Jahr zugesagt. Dann aber auch gleich festgehalten, dass dies die letzte Saison bei der TuS Eiche sein wird. Ich habe jetzt auch an der Grundschule in Bargstedt eine Fußball-AG übernommen, was richtig Spaß macht, aber Energie kostet.