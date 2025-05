Der Glaube an das Wunder lebt!

Der SV Auleben hat durch zwei Siege gegen Arenshausen (4:0) und in Großengottern (1:2) die Situation im Tabellenkeller der Landesklasse 2 nochmal spannender gemacht als sie ohnehin bereits ist. Das rettende Ufer ist mit nunmehr 3 Punkten Rückstand wieder mehr als nur in Sichtweite. Während man vor zwei Spieltagen bei 8 Zählern Rückstand für viele Beobachter schon fast als erster Absteiger fest stand, ist der Glaube an das Wunder plötzlich wieder in aller Munde.

Für Kapitän Ion Gorges liegen die Gründe für die zurückliegenden Erfolgserlebnisse in den Grundtugenden und den "einfachen Sachen", die plötzlich wieder zu funktionieren scheinen. "Wir stehen in der Abwehr wieder halbwegs vernünftig, spielen effektiv nach vorne und machen endlich wieder die Tore. In den Spielen zuvor war das nicht immer so, sodass wir da sehr oft auch unglücklich verloren haben." In der Mannschaft blieb die Stimmung auch in der schwierigen Phase der Saison gut, denn als Schlusslicht hatte Auleben nichts mehr zu verlieren und genießt weiterhin das Privileg Landesklasse spielen zu dürfen, so "Wanja": "Bei uns war immer gute Stimmung, auch wenn Niederlagen natürlich Unsicherheit mit sich bringen und man hin und wieder mal verkrampft. Das ist aber völlig normal. Jetzt haben wir in Großengottern bei einer der heimstärksten Mannschaften gewonnen und das sogar verdient, was uns der Gegner bescheinigt hat. So schnell kann es wieder anders laufen, wenn man man einfach mutig bleibt und an sich glaubt."

Mit dem FSV Kölleda kommt nun ein Gegner, der erst 2 Mal auswärts gewinnen konnte. Das stimmt auch den 26-jährigen Abwehrchef zuversichtlich, dass seine Mannschaft den Platz erneut als Sieger verlassen kann. "Kölleda ist eine junge Truppe gegen die wir mit mehr als 100 Prozent ran gehen müssen, dann kann es mit einem Heimsieg klappen. Gegen solche Mannschaften gehört auch ein bisschen Glück dazu, aber für viele Mannschaften ist es nicht leicht bei uns in Auleben zu gewinnen. Leichte Spiele gibt es ohnehin nicht, auch die anderen Mannschaften haben noch schwere Aufgaben vor sich. Wir wollen so viele Punkte holen wie möglich und dann schauen wir was am Ende raus kommt."