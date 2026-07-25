Der Glanz der letzten Tests fehlte: Spelle 1:1 gegen Maaslingen

Doch auch der Gastgeber hatte noch Möglichkeiten. Pech hatte er, als der Ball nach Schuss von Lenz Mitte der ersten Halbzeit auf der Latte des Maaslingener Tores landete. Der Gast machte es dem SCSV richtig schwer. So wie Trainer Henry Hupe es erwartet hatte.

Doch der SC RW Maaslingen sortierte sich gut. Er stellte die Räume zu, sodass der SCSV nur schwer Lücken fand. Und der Gast aus Ostwestfalen setzte auch einige Nadelstiche. Nach einem Ballverlust der Speller nach eigener Ecke kam die Mannschaft von Trainer Sergel Bartel schnell nach vorn. Gefahr blitzte immer wieder auf, wenn sein Team konterte. Joel Waterbär schoss nur knapp vorbei. SCSV-Keeper Mattis Niemann bekam mehr Arbeit. Sensationell klärte er später mit einem Reflex und bewahrte die Schwarz-Weißen vor dem Rückstand.

Nach der Pause kam Tom Winnemöller für Artem Popov. Der Mittelstürmer kam schon nach wenigen Minuten im Zentrum an den Ball, verfehlte das Tor jedoch deutlich. Aber es war das Signal, dass der Gastgeber wieder mehr auf die Offensive setzen wollte. Doch Möglichkeiten blieben Mangelware. Nach einer knappen Stunde ein Dreifachwechsel: Tjark Höpfner, Steffen Wranik und Jan Popov kamen für Janik Jesgarzewski, Benjamin Evers und Adrian Lenz.

Nach knapp 70 Minuten folgten vier weitere Wechsel: Steffen Schepers, Jost Krone, Leon Dosquet und Jan Wulkotte für Daniel Benke, Joe Klöpper, Moritz Pauli und Max Meier - also drei Veränderungen in der Abwehr. Doch kurze Zeit später feierte der Gastgeber die Führung: Nach Vorarbeit von Jan Popov jagte Steffen Wranik den Ball entschlossen ins Netz. Die Entschlossenheit fehlte einige Male in der Offensive. Zu oft suchten die Schwarz-Weißen einen noch besser postierten Mitspieler und ließen die Möglichkeit liegen.

Nach einem Patzer in der Defensive verpasste Spelle den sechsten Testspielsieg: Faton Islamaj traf fünf Minuten vor dem Ende zum nicht unverdienten 1:1. Damit blieb der Gast auch im vierten Vergleich mit einem niedersächsischen Oberligisten ohne Niederlage. Spelle siegte in fünf Vorbereitungspartien, spielte zweimal unentschieden und verlor einmal.

Erste Pflichtaufgabe am 2. August Jetzt wird es ernst für den SC Spelle-Venhaus: Am Sonntag, 2. August, steht die erste Pflichtaufgabe der neuen Saison auf dem Programm: Der SCSV erwartet um 15 Uhr den Heeslinger SC zum Viertelfinale des Niedersachsenpokals im Getränke Hoffmann Stadion.

SC Spelle-Venhaus - SC RW Maaslingen 1:1 (0:0)

SC Spelle-Venhaus: Niemann - Jesgarzewski (59. Höpfner), Pauli (70. Wulkotte), Klöpper (70. Dosquet), Meier (70. Krone) - Anton Popov - Benke (70.Schepers), Golkowski, Evers (59. Jan Popov), Lenz (59. Wranik) - Artem Popov (46. Winnemöller).-Trainer: Henry Hupe.

SC RW Maaslingen (Startelf): Ostreko - Ersoy, Waterbär, Ostsieker, Heineking, Rode, Bornemann, Giersdorff, Beckmann, Cosar, Helf .-Zunächst auf der Bank: Deubel, Stühmeier, Tschöpe, Wlotzka, Yildirim, Schwier, Hofrath, Siuekmann, Islamaj.-Trainer: Sergej Bartel.

Tore: 1:0 Steffen Wranik (72.), 1:1 Faton Islamaj (85.).

Schiedsrichter: André Eikens (SV Meppen).