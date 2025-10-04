VfB-Trainer David Pfeiffer zeigt die Richtung an - nach oben soll es gehen. – Foto: Siegfried Lörz

Der Gipfelsturm winkt Verbandsliga +++ Eppingen empfängt Reichenbach in starker Form Verlinkte Inhalte Verbandsliga VfB Eppingen David Pfeiffer

Die Saisonverläufe des VfB Eppingen und FC Zuzenhausen entwickeln sich in weiter voneinander entfernte Richtungen. Während die Fachwerkstädter schon Dritter sind – Tendenz steigend – belegt Zuze den Relegationsrang gegen den Abstieg. Das anstehende Wochenende droht diese Entwicklung weiter zu beschleunigen. Die Eppinger sind gegen den Aufsteiger und Tabellenelften TSV Reichenbach klar favorisiert, während der FC mit GU-Türk. SV Pforzheim den Zweiten empfängt. Beide Partien beginnen am Samstag um 15.30 Uhr.

Es gibt keinen Grund den Fuß vom Gaspedal zu nehmen, was aber nicht heißen soll einen Gegner zu unterschätzen. "Du darfst nie denken, dass du heute mal zwei Meter weniger laufen kannst", veranschaulicht Oliver Späth, wie die VfBler die kommenden Wochen angehen sollen und erläutert, "dann musst du dir selbst sagen, eher laufe ich zehn Meter zusätzlich." Der Sportliche Leiter spricht damit den Spielplan an, der bis zur Winterpause einen recht angenehmen Eindruck macht, schließlich haben die Eppinger sämtliche Konkurrenten aus der oberen Tabellenhälfte bereits hinter sich. Da sie gleichzeitig nur einen Zähler hinter dem punktgleichen Spitzenduo aus Mühlhausen und Pforzheim liegen, sind die langfristigen Aussichten sehr gut bis rosig. Momentan lässt jedenfalls vieles auf einen VfB Eppingen mittendrin im Aufstiegsrennen bis tief in die Rückrunde hinein schließen.

Für Späth ist diese Zwischenbilanz das Ergebnis von funktionierender Teamarbeit. Er sagt: "Was die Jungs und das gesamte Team hinter dem Team abliefern, ist klasse und das haben sie auch beim Waldhof bewiesen." Er spricht den 1:0-Last-Minute-Sieg bei der Drittliga-Reserve vor Wochenfrist an und sagt weiter, "dabei hat man ganz gut gesehen, dass wir das Tor unbedingt wollten." Solch eine Entschlossenheit gefällt dem Sportlichen Leiter ganz besonders und deshalb ist er zuversichtlich was die kommenden Aufgaben betrifft. Die Konstanz scheint gegeben zu sein bei der Elf von Cheftrainer David Pfeiffer. "Und jene Konstanz gilt es immer wieder über 90 Minuten lang abzurufen in der Verbandsliga", so Späth.