– Foto: Thomas Nast

Beide Mannschaften scheinen sich vor allem in der Rückrunde gegenseitig zu puschen. Aus den vergangenen acht Partien sprangen sowohl für den Ersten als auch für den Zweiten jeweils sieben Siege heraus. Frickenhofen patzte beim FC Durlangen II, die Waldstetter, wie schon im Hinspiel, gegen den SV Pfahlbronn. Waldstettens Übungsleiter Mükayil Dalbudak nimmt jeglichen Konjunktiv aus der Spielbeschreibung heraus: „Das ist definitiv ein Endspiel. Wer dieses Spiel gewinnt, der wird am Ende die Meisterschaft gewinnen. Todsicher, wenn es dann auch für beide rechnerisch noch nicht durch wäre.“ Ihm fehle die Fantasie, zu diesem Spiel etwas anderes zu sagen, wiederholt er: „Der Gewinner wird Meister!“

Unter der Woche hat er 18 Spieler im Training gehabt, ohne Spieler aus der Landesliga. Die Mannschaft sei definitiv bereit, dieses Endspiel zu bestreiten, sagt Dalbudak, der trotz dieser Finaldramatik einen entspannten Eindruck macht: „Ich bin mir sicher, dass wir dieses Spiel gewinnen. Für mich gibt es keine andere Option und ich denke, für die Jungs auch nicht.“ Ein Unentschieden würde tendenziell den Waldstettern in die Karten spielen, aber auf ein Unentschieden spiele der TSGV nicht, sagt Waldstettens scheidender Trainer. Und dieses Selbstbewusstsein soll keinesfalls despektierlich gegenüber den Frickenhofenern ausgelegt werden, im Gegenteil: „Vor der Arbeit von SVF-Trainer Daniel Markus muss man den Hut ziehen. Vor allem, wenn man weiß, wie Frickenhofen in den vergangenen Jahren dastand. Die haben, wie wir, fast alles gewonnen, und zwar deutlich gewonnen. Das wird ein Topspiel auf Topniveau“, so Dalbudak weiter.