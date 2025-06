"Der gesamte Verein ist total heiß darauf"

Die Fußball-Saison 2024/2025 biegt auf die Zielgerade ein. Demzufolge fallen viele Entscheidungen. Besonders groß ist der Jubel bei den Teams, die Meister sind oder den Aufstieg geschafft haben oder sich Pokalsieger nennen dürfen. Und genau diese Mannschaften möchten FuPa Brandenburg würdigen. Wenn dein Team auch dabei sein möchte, dann schreibe uns per E-Mail an brandenburg@fupa.net

Heiko Riemer: Danke für die Glückwünsche! Ja, der Tag, an dem es soweit war, wurde schon ausgiebig begossen. Dass es dann auch noch im Derby gegen Bucke besiegelt werden konnte, wo es naturgemäß ohnehin schon heiß hergeht, war nochmal ein i-Punkt. Eine „offizielle“ Aufstiegsparty folgt zum letzten Heimspiel am 14. Juni. Aber es wird unter den Spielern und Fans im Laufe der nächsten Wochen sicherlich immer wieder Anlässe geben, um darauf anzustoßen.

FuPa: Hattest du mit dem Titelgewinn gerechnet bzw. wie lautete euer Saisonziel?

Heiko Riemer: Ich habe nicht in dem Sinne „damit gerechnet“, das wäre vielleicht etwas arrogant. Aber aufgrund unserer Entwicklung in der letzten Rückrunde, war das für mich als Trainer mein eigenes unbedingtes Ziel. Der Mannschaft habe ich das nicht vorgegeben, jedoch haben sich die Jungs vor der Saison dann ebenfalls dafür ausgesprochen, wenngleich es auch vorsichtige Stimmen im Sinne der Bescheidenheit gab. Immerhin spielen wir in einer Liga mit vier Absteigern, die von oben runtergekommen sind, das darf man nicht unterschätzen.