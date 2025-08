Der Geruch nach Sensation und das bittere Erwachen

Zunächst war der A-Ligist aus dem Salmtal jedoch im Aufwind. Sechs Minuten waren gespielt, als Macat mit Tempo zum langen Pfosten kommt und eine Flanke zum 0:1 verwandelt. Wenig später hielt Klein mit einer überragenden Fußabwehr bei einem verdeckten Schuss von Bemsch den TuS im Spiel (11.). Platten fand dann nach zwölf Minuten ins Spiel. Ein erster Versuch von Güth wird zur Ecke gelenkt. Nach ebenjener Ecke Kopfball Störtz, gerade noch von der Linie geköpft. Für unser Team scheinbar das Signal dass hier vielleicht doch was geht. 26. Minute, Licht mit feinem Pass in die Gasse, Joel Neumann Morbach bleibt eiskalt und verwandelt aus 12 Metern ins lange Eck. Kurz darauf wieder Neumann Morbach, der einen Volleyschuss mit vollem Risiko knapp am Tor vorbeinagelt. „Joey“ in diesen Minuten komplett entzündet, denn in der 30. Minute gelang ihm der nächste Treffer. Platten übt Druck aus, kommt im gegnerischen Strafraum in Ballbesitz, Güth legt quer und JNM erzielt mit Übersicht die 2:1 Führung für den TuS. Da war er, der Geruch von Pokalsensation, sehr zur Freude der zahlreichen Zuschauer. Doch durch individuelle Fehler brachte Platten den A-Ligisten wieder zurück ins Spiel. Nach 41 Minuten verhindern noch Klein und Kopp den Ausgleich, nach 44 Minuten traf dann Kärcher mit einem verdeckten Schuss aus 18 Metern zum 2:2. Dem nicht genug, in der Nachspielzeit Foulelfmeter für Dörbach, Kärcher trifft jedoch nur den Innenpfosten. 2:2 zur Halbzeit, hier war noch alles drin.

Nach dem Seitenwechsel hatte auch Platten die erste Chance durch Neumann Morbach, der Versuch wurde aber gehalten. Kurz darauf potentielle Großchance für Güth, der allerdings zu weit vom Tor abdriftet und daher keinen Druck auf den Abschluss. Dörbach wechselt und bringt frische Kräfte für den Angriff. Scheinbar eine gute Entscheidung, denn der frisch eingewechselte Bienert taucht direkt frei vor Klein auf, der aber Kopf und Kragen riskiert und das Unentschieden hält. 63. Minute, vielleicht der Knackpunkt des Spiels. Nächster Foulelfmeter für Dörbach, Schottler macht es besser als sein Vorgänger und verwandelt flach in die linke Ecke zur Führung für den SVD. Als wiederum Schottler nur 4 Minuten später mit einem perfekt getroffenen Schuss aus 20 Metern unter die Latte das 2:4 markiert wichen wohl die meisten Träume von einer Sensation. Danach verlor Platten weitestgehend den Faden und Dörbach nutzte mit ihrer ausgebufften Truppe nahezu jede Gelegenheit. 73. Minute, langer Freistoß aus dem Halbfeld, Scheit am langen Pfosten zum 2:5. Macat (81.) und erneut Schottler in der Nachspielzeit trafen noch zum letztendlich zu hoch ausgefallenen 2:7 Endstand.