René Deubner (rechts) wird nächste Saison nicht mehr Trainer beim SV 09 Arnstadt sein. – Foto: © Sebastian Harbke

Der gemeinsame Weg endet im Sommer Der SV 09 Arnstadt und Cheftrainer René Deubner werden sich nach der laufenden Saison trennen.

Der Verein hat entschieden, den zum Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Fünf Spieltage vor dem Saisonende haben die Nullneuner damit Klarheit geschaffen, dass nächste Saison ein neuer Übungsleiter auf der Bank sitzen wird.

In der Pressemitteilung teilte der SV 09 Arnstadt folgendes mit: "Wir bedanken uns schon jetzt herzlich bei „Deubi“ für seine engagierte Arbeit, seinen Einsatz und sein Engagement in den vergangenen Monaten. Bis zum Saisonende wird René Deubner die Mannschaft weiterhin an der Seitenlinie betreuen. Gemeinsam wollen wir die verbleibenden Spiele mit voller Konzentration und sportlichem Ehrgeiz bestreiten.Danke, Deubi – für dein Engagement und deinen Einsatz für den SV 09 Arnstadt. Wir wünschen dir für deinen weiteren Weg im Fußball und darüber hinaus alles erdenklich Gute!" Mit den Co-Trainern und dem Torwart-Trainer befinden sich die Verantwortlichen aktuell noch in Gesprächen, gab der Verein auf FuPa-Nachfrage bekannt.

Sportliche Achterbahn in Arnstadt René Deubner hatte im Sommer 2024 die sportlichen Geschicke beim Oberliga-Absteiger aus Arnstadt übernommen. Zuvor war Deubner als Trainer beim FC Eisenach II und später dem FC Borntal tätig. Den FC Borntal Erfurt führte er als Coach von der Kreisoberliga in die Landesklasse und übernahm dann Verantwortung in der Sportlichen Leitung. Von Borntal wechselte er vor dieser Saison an den Arnstädter Obertunk. Beim SV 09 Arnstadt fehlte der Mannschaft von René Deubner in der aktuellen Saison die Kontinuität, Siege gegen Topteams wie Eichsfeld stehen Niederlagen gegen Kellerteams wie Schleiz oder Meiningen gegenüber. Nach einem achten Platz nach dem Ende der Hinrunde, steht der Klub aktuell auf dem sechsten Tabellenrang.