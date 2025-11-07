Der Gegner des SV Rödinghausen II kommt mit geballter Offensivkraft

Mit zuletzt zwei Siegen bei zusammen 8:0 Toren und insgesamt vier ungeschlagenen Spielen in Folge hat sich der SV Rödinghausen II in der Westfalenliga ein Stück weit aus dem Tabellenkeller herausarbeiten können. „Jetzt wollen wir gegen den SV Mesum nachlegen und den zweiten Heimerfolg in Serie schaffen“, sagt Trainer Lennard Warweg. Die Partie auf dem Kunstrasenplatz am Häcker Wiehenstadion beginnt am Sonntag um 15 Uhr.

Die Gäste aus Rheine machen in dieser Saison vor allem offensiv von sich reden. Nach Spitzenreiter Kinderhaus (35) haben sie mit 29 Toren die zweitmeisten Treffer erzielt. Hauptverantwortlich dafür ist ihr Stürmer Julin Muthulingam, der allein schon 17 Mal erfolgreich war. „Sie haben mit Kevin Ostendorf und dem hier am Wiehen noch gut bekannten Dominic Schmidt aber auch noch weitere starke Leute im Angriff, die wir in den Griff bekommen müssen. Wir haben in den letzten Spielen konsequent verteidigt, da werden wir am Sonntag gegen ein gestandenes Westfalenliga-Team noch einmal draufpacken müssen“, unterstreicht Warweg.

Die eigenen Fortschritte in den letzten Wochen hat der Coach durchaus wohlwollend zur Kenntnis genommen. „Ich habe schon den Eindruck, dass die jungen Spieler Entwicklungsschritte gemacht und das körperliche Spiel im Seniorenbereich verstanden und angenommen haben. Aber zufrieden sein können wir noch nicht. Es liegt nach wie vor viel Arbeit vor uns, um uns weiter dort unten herauszuarbeiten.“