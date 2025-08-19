Der SSC Weißenfels hat am Montagabend das "große Los" gezogen. Wie im April 2023 trifft der Verbandsligist im dachbleche24-Landespokal wieder auf den Halleschen FC. Das Duell mit dem Regionalligisten wird für den Saalesportclub eine echte Prüfung - und zum Wiedersehen noch dazu.

"Der ganze Verein und das Umfeld freuen sich auf ein Fußballfest gegen den Halleschen FC, der mit dieser sportlichen Qualität sowohl in der Regionalliga als auch im Landespokal die Favoritenrolle inne hat", sagt der Sportliche Leiter der Weißenfelser, Maik Zimmermann, über das Los.

"Darüber hinaus kennen sich einige Spieler untereinander", weiß Zimmermann um die persönlichen Verflechtungen. Und auch der 43-Jährige blickt einem Wiedersehen mit Vorfreude entgegen: Auf Sascha Prüfer, der vor einigen Jahren noch ein gegnerischer Trainerkollege gewesen ist, freue ich mich persönlich." Als Coach des FC Grün-Weiß Piesteritz hatte sich Prüfer einst mit den Weißenfelsern gemessen. Seit Sommer steht er als Co-Trainer beim Regionalligisten an der Seitenlinie.

Auf Seiten der Hallenser ist dann vor allem eine Personalie spannend: "Mit Bocar Baro in ihren Reihen kehrt ein Spieler zurück, der sich bei uns für höhere Aufgaben empfohlen hat", unterstreicht Zimmermann. Für den SSC Weißenfels noch in der Verbandsliga auf Torejagd gewesen, schloss sich der Stürmer danach den Oberligisten FC Einheit Wernigerode und VfB Germania Halberstadt an. Im Sommer dann war der 27-Jährige innerhalb der Regionalliga von Hertha Zehlendorf zum HFC gewechselt.

SSC Weißenfels wünscht sich ein "friedliches Fußballfest"

Vor allem aber soll das Zweitrunden-Duell sportlich und ohne Zwischenfälle ablaufen. Anders als vor zwei Jahren, als HFC-Anhänger für Ausschreitungen gesorgt hatten. "Die oberste Priorität ist, dass wir ein friedliches Fußballspiel mit einem tollen Rahmen für Fans, Familien und Kinder erleben", betont Zimmermann und ergänzt: "Wir freuen uns auf viele Zuschauer und einen Pokalnachmittag, der bekanntlich seine eigenen Gesetze hat."

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!