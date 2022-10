"Der ganze Tag war einfach sensationell" HBRS: +++ Gemeinsames HBRS & Lilien Spieltagscamp für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung beim Heimspiel des SV Darmstadt 98 gegen Holstein Kiel +++

Der sportliche Leiter HBRS Fußball Michael Trippel überreichte als Zeichen der Kooperation und Dankbarkeit noch ein HBRS-Fußballschulen-Trikot an Florian Holzbrecher. Und auch Michael Trippel wurde von den Lilien überrascht und bekam von Florian Holzbrecher ein Original Bundesligatrikot der Lilien mit allen Unterschriften der Profis überreicht.

Nach dem Training ging es dann noch zum gemeinsamen Mittagessen in die Lilienschänke. Im Anschluss hieß es dann: ab ins Merck-Stadion am Böllenfalltor um auf der neuen Haupttribüne die Profis von Darmstadt gegen Holstein Kiel anzufeuern. Als Überraschung wurde im Stadion auf der Videoleinwand das gemeinsame Gruppenfoto eingeblendet und unter großem Applaus und Jubel der rund 15.000 Fans im Stadion auf die gemeinsame Aktion des HBRS und des SV 98 hingewiesen.

Voller Vorfreude und mit großer Motivation ging es dann zum Trainingsplatz. Nach einem ersten gemeinsamen Foto ging es auch schon mit Trainingsstationen im Bereich Technik- und Torschusstraining los. Im Anschluss an die Übungen gab es dann noch ein spannendes Abschlussspiel. Insgesamt 75 Min. lang wurde intensiv trainiert, gelacht und gemeinsam gespielt. Und das bei schönsten Sonnenschein, nachdem am kompletten Vormittag der Dauerregen ohne Unterbrechung vom Himmel kam.

„Der ganze Tag war einfach sensationell. Mit dem gemeinsamen Spieltagscamp haben wir die Kooperation mit Leben gefüllt und viele Kinder und Jugendliche glücklich gemacht. Vielen Dank an den gesamten SV 98 für die sehr professionelle Zusammenarbeit im Vorfeld. Auch an das Trainerteam geht ein großes Dankeschön. Das Lilien-Trikot wird in meinem Büro im HBRS Leistungszentrum Fußball einen Ehrenplatz bekommen“, freute sich Michael Trippel.

„Es ist wunderbar zu sehen, mit welcher Motivation und Herzblut die Kids den Tag angegangen sind uns genossen haben. Wir freuen uns auf die weiteren Spieltagscamps und viele unvergessliche Momente in der Kooperation mit dem HBRS“, so Florian Holzbrecher, Leiter Events & CSR zum Abschluss des Tages.

Mit einem hart erkämpften Punkt des SV Darmstadt 98 unter Flutlichtatmosphäre konnten alle einen super Tagesabschluss feiern und glücklich die Heimreise antreten.