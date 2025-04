Der ganze Kreis Kleve schaut nach Leverkusen

Das Warten hat ein Ende. Wenn die Fußballerinnen des VfR Warbeyen am Sonntag um 15.15 Uhr auswärts auf die U23-Auswahl von Bayer Leverkusen treffen, müssen keine Eventualitäten mehr abgewogen, keine Liveticker mehr bemüht werden. Der VfR hat jetzt alles in der eigenen Hand. Denn am 22. Spieltag der Saison biegt der Tabellenführer auf die Zielgerade ein. Nur noch wenige Schritte sind zu gehen: Bei einem Sieg in Leverkusen ist der VfR Warbeyen Meister der Regionalliga West und steigt in die Zweite Bundesliga auf. Wer hätte das vor einigen Jahren gedacht?

Bei Trainer Sandro Scuderi sickerte dieses Szenario erst so richtig am vergangenen Sonntag nach dem 2:0-Erfolg über die U20-Auswahl des 1. FC Köln durch. „Wir gehen ja Spieltag für Spieltag auf Punktejagd, aber dass jetzt bereits ein Sieg zur Meisterschaft reicht, ist schon ein wenig surreal“, sagt der Warbeyener Coach. Seinen Spielerinnen wird es da nicht anders gehen. „Das schwirrt uns wohl allen ein wenig durch den Kopf. Davon wollen wir uns aber nicht beirren lassen, sondern gleich den ersten Matchball für uns nutzen“, sagt Scuderi.

Sollte das Nervenkostüm aller Warbeyener Beteiligten standhalten, spricht alles dafür, dass der VfR am Sonntag feiern darf. Im Hinspiel fegte der VfR die Leverkusener U23 mit 6:0 vom Platz. Der Unterbau der Bundesliga-Mannschaft bleibt in dieser Saison ein wenig hinter den Erwartungen zurück. In den vergangenen zwei Jahren noch eine Top-Fünf-Mannschaft, belegt das Team von Coach Daniel Ziegler aktuell nur noch Rang neun.

Was für eine Mannschaft den VfR am Sonntag in Leverkusen erwartet, sei schwer abzuschätzen, sagt Scuderi. „Wir haben zuletzt gesehen, dass die Reserve-Mannschaften der Bundesligisten uns je nach Verstärkung weniger oder mehr abverlangen. Gegen Fortuna Köln haben die Leverkusenerinnen zuletzt lange ein 1:1 gehalten. Wir müssen auf jeden Fall gewappnet sein“, sagt Scuderi.

Wer den Warbeyener Trainer in dieser Woche auf Aufstiegs-Shirts oder Sektflaschen ansprach, blitzte ab. „Davon will ich im Vorfeld der Partie nichts hören und nichts sehen. Klar darf man in unserer Situation träumen – da bin ich mittlerweile auch ein bisschen klarer –, aber für Feierlichkeiten haben wir später noch ganz viel Zeit.“

Scuderi ist vielmehr wichtig, dass seinen Schützlingen auf der Zielgeraden nicht die nötige Ernsthaftigkeit abhandenkommt. „Ich habe im Fußball schon sehr viel erlebt. Ich habe schon zehn Minuten vor Schluss 4:0 geführt und noch 4:5 verloren. Für uns geht es darum, nahtlos an das anzuknüpfen, was wir in den vergangenen Wochen geleistet haben. Wir werden alles dafür tun, in Leverkusen Meister zu werden.“