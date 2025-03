Der ganz späte Engelbrecht: Lindwedel bleibt zu Hause ungeschlagen

Im ersten Durchgang lief noch alles nach Plan für die Hausherren, die nur einen Linksschuss von Laurin Bonk in Führung gingen (31.). Hagen/Uthlede kam allerdings besser aus der Kabine zurück und erzielte unmittelbar nach Wiederanpfiff den Ausgleich durch Julian Deppe (47.). Kurz vor Schluss sahen die Gäste bereits wieder sichere Sieger aus, als Shaun Minns das Leder am Fünfmeterraum einnickte (87.). Schließlich bekam Louis Engelbrecht an der Strafraumkante zu viel Platz zugestanden und setzte einen verdeckten Schuss flach ins Eck (90.+3).