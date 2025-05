Der FC Zuzenhausen hatte die gesamte Oberliga-Saison nichts zu verlieren. Als Verbandsliga-Meister sind die Grün-Weißen ohnehin als Außenseiter in den Abstiegskampf gestartet und nun steht der Abstieg unmittelbar bevor. Je Ausgang des anstehenden Wochenendes, könnte es am Samstag nach dem Gastspiel beim VfR Aalen (Anpfiff, 15.30 Uhr) soweit sein.

"Der ganz große Druck ist weg, die Jungs dürfen befreit aufspielen", sagt Tobias Schattschneider. Der Sportliche Leiter ist erfahren genug um zu wissen, dass der Kampf um den Klassenerhalt einer mit nahezu stumpfen Waffen gewesen ist. Es ist jedenfalls kein Zufall, dass alle vier Aufsteiger die letzten vier Ränge belegen und mit hoher Wahrscheinlich wieder in ihre jeweiligen Verbandsligen zurückmüssen. Die Partie in Aalen steht sinnbildlich für die enormen Unterschiede der einzelnen Oberligisten. "Das ist in Sachen Infrastruktur und Etat eine ganz andere Nummer", sagt Schattschneider.

Für die Aalener geht es im Endspurt maximal noch um Rang vier und damit um den Titel "Best of the rest". An der Spitze sind die Teams nämlich ziemlich weit voneinander entfernt. Ganz vorne spielt der Meister SG Sonnenhof Großaspach eine Fabelsaison. Dahinter hat sich die TSG Balingen als Vizemeister eingereiht und auch der VfR Mannheim als Dritter rangiert weit vor dem Vierten sowie gleichzeitig weit hinter dem Dritten.

Vielleicht ist die Motivation bei den Aalenern nicht mehr die allergrößte, darin besteht zumindest eine kleine Chance für Zuzenhausen. Wenn die Grün-Weißen gleichzeitig einen guten Tag erwischen und mit Vehemenz in jeden Zweikampf gehen, liegt eine Überraschung auf der Schwäbischen Alb zumindest im Bereich des Möglichen. Nach dem Gastspiel in Aalen kommt der FSV Hollenbach in den Häuselgrundweg, ehe am 31. Mai der letzte Spieltag beim Vizemeister und Teilnehmer an den Regionalliga-Aufstiegsspielen, der TSG Balingen, stattfindet.