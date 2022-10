Der ganz besondere Geburtstag des Andreas Biebl Grainets Schlussmann avancierte im Kreispokal-Viertelfinale beim FC Vilshofen zum absoluten Matchwinner

Der Fußball schreibt oft verrückte Geschichten. Am Dienstagabend war wieder einer dieser Tage, die vor allem ein Spieler vermutlich nicht so schnell vergessen wird: Andreas Bieb l, Torhüter des Bezirksligisten SV Grainet, feierte nicht nur seinen 26. Geburtstag, sondern avancierte beim Kreispokal-Viertelfinale beim FC Vilshofen zum Mann des Tages.

Nach 90 torlosen Minuten war im Klaus-Augenthaler-Stadion kein Sieger gefunden, so dass das Elfmeterschießen über den Halbfinaleinzug entscheiden musste. Der Gäste-Goalie wehrte nicht nur die Penalties von Hannes Traunspurger und Felix Schneider, sondern verwandelte auch den zweiten Versuch des Bezirksligisten. Somit setzte sich der Favorit am Ende mit 4:2 durch und steht in der Vorschlussrunde. "Im Elfer parieren, bin ich gar nicht so schlecht. Meine Bilanz kann sich durchaus sehen lassen", schmunzelt Andreas Biebl, der seit Jahren zu den stärksten Torhütern der Bezirksliga Ost zählt. Eine Premiere war es allerdings, dass der Goalie selbst an den ominösen Punkt schritt und souverän verwandelte. "Im Training bin ich eigentlich ein recht sicherer Schütze. Im Spiel war es dann aber das erste Mal, dass ich ran musste. Unser Trainer Jürgen Eder hat mich aufgefordert, zu schießen und ich habe halt dann meine Pflicht erfüllt", lacht der Jubilar vom gestrigen Dienstag.