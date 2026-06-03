Der GAK verpflichtet den Abwehrspieler ablösefrei vom SKU Amstetten Der 24-jährige wechselt ablösefrei vom SKU Amstetten zum Grazer Stadtklub und verstärkt die Defensive der Roten. von Grazer AK · Heute, 13:24 Uhr · 0 Leser

Der GAK verpflichtet den Abwehrspieler ablösefrei vom SKU Amstetten – Foto: GAK 1902:

Der Flachgauer durchlief sieben Jahre lang das Nachwuchssystem von RB Salzburg, ehe er im Alter von 16 Jahren zur Akademie der SV Ried wechselte. Bei den Oberösterreichern schaffte er den Durchbruch bis in die Kampfmannschaft und absolvierte 32 Pflichtspiele, davon 29 in der Bundesliga. Im Jänner 2025 erfolgte der Wechsel ins Mostviertel zum SKU Amstetten, wo er prompt zum Stammpersonal zählte und heuer nur zwei Partien verpasste.

Nun schlägt Gragger ein neues Kapitel in der Steiermark auf. Der 1,88m große Rechtsfuß verstärkt die Defensive der Roten und kann sowohl als Innen- als auch Außenverteidiger agieren. "Mit Matthias bekommen wir einen universell einsetzbaren Spieler, der in unserem System auf drei Positionen spielen kann. Er ist körperlich in einem Top-Zustand, kann sehr intensiv und viel laufen und hat mich auch durch seine Mentalität und seinen Willen überzeugt", sagt Sportdirektor Tino Wawra.