Der FVM sucht den nächsten eFootball-Mittelrheinmeister Bis zum 27. November läuft die Bewerbungsphase. Von Dezember bis Februar wird zum zweiten Mal der Mittelrheinmeister an der Konsole ausgespielt - dieses Jahr im Videospiel FIFA 23.

Fußballturniere am Mittelrhein sind nichts Neues - wenn diese Turniere an der Konsole stattfinden, ist das schon spezieller. Zum zweiten Mal richtet der Fußball-Verband Mittelrhein die eFootball-Mittelrheinmeisterschaft aus.

Alle virtuellen Spieler gleich gut

Im Mittelpunkt des Wettbewerbs steht das Videospiel FIFA 23, das in seiner Playstation 4-Version gespielt wird. Die Spieler müssen mindestens 14 Jahre alt sein und gehen in Dreier- bis Fünferteams an den Start. Wichtig: Mindestens ein Spieler pro Team muss Mitglied in einem FVM-Verein sein, unter dessen Namen das eFootball-Team dann auch antreten wird. Im Turnier selbst können die Teams dann eine Mannschaft aus der Ersten oder Zweiten Bundesliga oder der Dritten Liga wählen. Wenn der 1. FC Köln nun auf Viktoria Köln trifft, ist die Viktoria aber nicht im Nachteil - gespielt wird nämlich im 95er Modus. Das bedeutet, dass alle virtuellen Akteure die Spielstärke von 95 haben, also alle gleich stark sind. So entscheidet nur das spielerische Können und das taktische Geschick der Personen vor dem Bildschirm über den Sieger.

Endrunde in der Sportschule Hennef

Die Vorrunde, bei der vier Gruppen mit jeweils acht Teams geplant sind, werden vom 5. Dezember bis zum 29. Januar online ausgetragen. Das Weiterkommen ist dabei gar nicht so leicht: Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für die Endrunde. Diese findet offline am 4. Februar in der Sportschule Hennef statt. Zwischen dem 24. Dezember und dem 8. Januar findet eine Winterpause statt. Pause ist in dieser Zeit aber nur bedingt: Am 7. Januar wird der FVM-ePokal ausgespielt. Wie beim Fußball, gibt es also einen Mittelrheinmeister und einen Mittelrheinpokalsieger.