Der FVM fällt eine Entscheidung in Sachen SC Kreuzau

Fußball: Der Bezirksliga-Aufsteiger darf nun doch in der gewünschten Staffel antreten. Auswirkungen für die Clubs aus dem Kreis Aachen und Düren.

Die Erleichterung ist groß: Bezirksliga-Aufsteiger SC Kreuzau wird in der kommenden Saison nun doch in der Staffel 3 antreten. Durch den Rückzug des SC Wißkirchen war ein Platz freigeworden, sodass der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) die Kreuzauer mit Verspätung von der Staffel 4 in die Staffel 3 einordnete. Zuvor hatte bereits der SV Vorgebirge seine Mannschaft aus der Bezirksliga-Staffel 2 zurückgezogen.

Ein Absteiger weniger in der Staffel 4

„Die Gesamtzahl der teilnehmenden Mannschaften in den vier Staffeln der Bezirksliga reduziert sich damit auf 62. Der Verbandsspielausschuss des FVM hat infolgedessen die Staffeleinteilung in der Bezirksliga der Herren für die Spielzeit 2025/26 abgeändert“, erläutert FVM-Pressesprecherin Nina Hambalek und ergänzt: „Durch die Versetzung des SC Kreuzau verringert sich die Anzahl der Mannschaften in der Bezirksliga 4 um eine. Um dort eine übermäßige Abstiegsquote zu vermeiden, wird die Anzahl der Abstiegsplätze entsprechend um einen reduziert. Gleichermaßen wird durch den Rückzug des SV Vorgebirge in der Staffel 2 verfahren.“

„Ich bin ehrlich: Ich hatte mich bereits mit der Staffel 4 angefreundet. Natürlich haben wir von Vereinsseite versucht, den Bock noch umzustoßen“, sagt Kreuzaus Trainer Olaf Ramm. „Dass es jetzt doch noch funktioniert hat, ist für den Verein sehr wichtig und schön. Die Vorfreude der Spieler auf die Derbys ist sehr groß.“ Rein sportlich stuft der Coach die Staffel 3 allerdings „schwieriger“ ein, wie er hinterherschiebt. „Wir freuen uns aber, dass wir uns mit den Besten messen dürfen und der Verband ein Einsehen gezeigt hat, dass es keinen Sinn macht, uns in die Staffel 4 zu stecken.“

Die langersehnten Spielpläne für die Verbandsstaffeln sollen laut FVM „in den kommenden Wochen“ veröffentlicht werden.

