Der FV Tumringen stellt sich neu auf

Das Ausscheiden der bisherigen Vorstandschaft erfolgte überwiegend aus persönlichen Gründen und verlief in bestem Einvernehmen. Dennoch stellte die gleichzeitige Neubesetzung von gleich mindestens fünf zentralen Positionen eine große Herausforderung dar. Nach zahlreichen Gesprächen und intensivem Austausch konnte schließlich – im zweiten Anlauf – im Rahmen einer außerplanmäßigen Jugendhaupt- und Generalversammlung am 14. November 2025 eine neue Führungsebene des Vereins gewählt werden.

Beim FV Tumringen steht ein umfassender personeller Umbruch an. Nachdem die bisherige Vorstandschaft bereits im Frühjahr 2025 angekündigt hatte, – mit Ausnahme des Schriftführers – geschlossen nicht mehr zur Wahl anzutreten, konnte nun eine neue Vereinsführung gefunden werden.

2. Vorstand: Lenard Schaa

Kassierer: Julius Maier

Sportliche Leitung: Matthias Hebding

Schriftführer: Daniel Marino

1. Jugendvorstand: Noah Fimpel

2. Jugendvorstand: Konstantin Pacha

Kassierer Jugend: Theodor Klüppelberg

Administration & Meldewesen: Luigi Pascarella

Nach der erfolgreichen Wahl bedankte sich die neue Vorstandschaft bei den Mitgliedern für das entgegengebrachte Vertrauen und richtete zugleich einen Appell an deren Unterstützung. „Auch wenn der Wechsel so vieler wichtiger Positionen auf einmal keine leichte Aufgabe ist, sind wir als Gruppe dennoch motiviert und voller Tatendrang. Für uns alle ist diese Aufgabe eine absolute Herzensangelegenheit“, erklärt der neue 1. Vorsitzende Jonas Kirsch. „Mit einem Altersdurchschnitt von knapp 23 Jahren ist die neue Vorstandschaft sehr jung, und für viele sind es die ersten Erfahrungen in solchen Positionen. Das ist spannend, aber auch herausfordernd. Umso wichtiger ist die Unterstützung durch Mitglieder, Gönner und Sponsoren, damit wir den Verein weiterhin auf einem guten Kurs halten können.“

Abschließend richtete Kirsch dankende Worte an die scheidenden Vorstandsmitglieder: „Viele von ihnen sind seit Jahrzehnten im Verein tätig, einige kenne ich, seit ich ein kleiner Junge bin. Sie haben enorm viel Zeit und Engagement in die Vereinsarbeit investiert – dafür sind wir ihnen sehr dankbar. Es freut uns besonders, dass der ein oder andere auch weiterhin regelmäßig im Grütt anzutreffen ist und uns bei Fragen mit Rat und Tat zur Seite steht.“

Während die Mannschaften in die Winterpause gehen, stehen für die neue Vorstandschaft gemeinsam mit dem Förderverein bereits die ersten Projekte an. Der Tumringer Weihnachtsmarkt wurde bereits erfolgreich gemeistert. Im neuen Jahr folgen das traditionelle Hallenturnier mit Rundumbande sowie der Raclette-Stand an der Hauinger Buurefasnacht.

Auch erste neue Impulse sind bereits sichtbar: Was ursprünglich als Stammtischidee begann, wird nun offiziell: Am 31. Januar findet im Vereinsheim erstmals ein Turnier des Würfelspiel-Klassikers „Chicago“ statt. Mehr Infos und die Anmeldung sind auf der Vereinshomepage zu finden.

Mit einer jungen, engagierten Vorstandschaft, neuen Ideen und der Unterstützung der gesamten Vereinsgemeinschaft blickt der FV Tumringen optimistisch in die Zukunft und freut sich darauf, den Verein gemeinsam weiterzuentwickeln.