Der FV Tennenbronn verschafft sich eine gute Ausgangslage

Beide Mannschaften gingen mit hohem Tempo, aber überaus fair zu Werke. Stefan Schanz brachte die Gastgeber ach 16 Minuten in Front. Doch hätte es in dieser Partie einen VAR gegeben, der Kölner Keller hätte den Treffer moniert, da Schanz im Strafraum unmittelbar vor seinem Schuss ein Handspiel unterlaufen war. Das Tor hätte nicht zählen dürfen. Allerdings blieb Tennenbronn am Drücker, und Manuel Hilser köpfte in der 21. Minute zum 2:0 ein. Kai Rettig traf dann für Öhningen-Gaienhofen, das Schirigespann entschied jedoch richtigerweise auf Abseits (37.). Kurz vor der Pause markierte Marcel Ketterer im Nachstochern das 3:0.

