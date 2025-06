Der FV Tennenbronn scheitert in der Aufstiegsrelegation

Welch ein Fußball-Drama in Öhningen: Bis kurz vor Schluss sieht der FV Tennenbronn wie der sichere Aufsteiger in die Landesliga aus, doch dann dreht der FC Öhningen-Gaienhofen die Partie und siegt mit 5:1.

Welche Emotionen und Schmerzen hält der Fußball bereit! Da steht es am Sonntag im Aufstiegsspiel zur Landesliga bis zur 88. Minute 1:1. Tennenbronn führt also nach dem 4:2-Hinspielsieg vom Mittwoch in Summe mit 5:3, hat den Sekt schon entkorkt, ist praktisch aufgestiegen. Dann aber markiert Nicolas Grieger das 2:1 für Öhningen-Gaienhofen. Okay, kann passieren, denken sich die Tennenbronner und die 350 mitgereisten Fans unter den insgesamt gut 1000 Zuschauern. Falsch gedacht.