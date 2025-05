Der FV Sulz muss nach dem 2:2 beim FSV Altdorf abreißen lassen

In der Fußball-Bezirksliga nehmen die ersten Entscheidungen Konturen an. Der SC Lahr II liegt nun sieben Punkte vor dem Verfolgerfeld auf Rang zwei und kein Mensch kann sich derzeit vorstellen, dass die Verbandsligareserve sich diesen Vorsprung in den verbleibenden drei Partien noch wird nehmen lassen. Hinten wird die Luft für den SV Lautenbach, den VfR Willstätt und die SG Freistett/Rheinbischofsheim dagegen immer dünner.