Der FV Schutterwald gewinnt mit 4:0 gegen den Rastatter SC /DJK

Gegen den Rastatter SC/DJK zeigte der FV Schutterwald die wohl bislang beste Vorstellung in dieser Spielzeit. Beim 4:0 (3:0)-Heimsieg erzielten Simon Schulze (9., 28.), Chris Giedemann (21.) und Eliesse Said Chahid (55.) die Tore für die Schutterwälder, die nach diesem Erfolg nicht mehr auf dem letzten Tabellenplatz stehen. Schlusslicht ist nun der FV Würmersheim. "Vor allem die Art und Weise, wie wir zu diesem 4:0 gekommen sind, stimmt mich sehr zufrieden", sagte der Schutterwälder Trainer Manuel Vollmer. Spielerisch und kämpferisch waren die Hausherren dem Landesliga-Aufsteiger deutlich überlegen. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.