Der FV Ravensburg verstärkt sich mit Linus Mahle

Linus Mahle – Foto: SSV Ulm 1846 Fussball

Der FV Ravensburg treibt seine Personalplanungen für die Saison 2026/27 weiter voran und hat mit Linus Mahle einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Der Mittelfeldspieler wechselt von der U19 des SSV Ulm 1846 Fußball nach Ravensburg und ist der vierte externe Zugang für die kommende Spielzeit. In der Mitteilung des Vereins heißt es: „Liebe FV Fans - mit Linus Mahle kehrt ein ehemaliger Ravensburger Jugendspieler zurück an seine alte Wirkungsstätte.“

Für den FV ist die Verpflichtung auch deshalb bemerkenswert, weil Mahle bereits in der Jugend für den Verein aktiv war und nun nach seiner Zeit in Ulm zurückkehrt. Der Klub beschreibt den 19-Jährigen in seiner Mitteilung so: „Mit Linus verpflichten wir einen talentierten und torgefährlichen zentralen Mittelfeldspieler, der in den letzten beiden U19 Bundesliga Spielzeiten für den SSV Ulm 15 Scorer Punkte in 48 Spielen erzielen konnte.“

Die Rückkehr von Linus Mahle steht im Kontext eines Sommers, in dem der Verein seinen Kader bisher gezielt mit jungen Spielern verstärkt hat. Der Mittelfeldspieler ist der vierte Neuzugang für die kommende Spielzeit. Nach der besten Saison der Vereinsgeschichte mit Platz vier in der Oberliga Baden-Württemberg geht der FV Ravensburg nun in die Vorbereitung auf die Saison 2026/27.