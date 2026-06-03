Der FV Ravensburg verpflichtet Marius Mahle

– Foto: Karlsruher SC II

Mit der Verpflichtung von Marius Mahle setzt der FV Ravensburg seinen personellen Umbau für die kommende Saison fort und bindet einen Spieler, der schon einmal für den FV gespielt hat. Der Verein teilte mit: „Marius Mahle kehrt in seine Heimat zurück - im Aktivenbereich spielte er eine Saison beim ATSV Mutschelbach in der Oberliga und anschließend zwei Jahre beim Karlsruher SC II.“

Für den 21-Jährigen ist es eine Rückkehr an eine frühere Station. Bevor Mahle in der B-Jugend zum SSV Ulm 1846 Fußball wechselte, spielte er bereits in der D- und C-Jugend für den FV Ravensburg, nachdem er damals vom TSV Eschach zum FV gekommen war. Im letzten Jugendjahr führte ihn sein Weg zum SSV Reutlingen, wo er in der Saison 22/23 auch erste Einsätze bei den Aktiven sammelte. Danach folgten eine Saison beim ATSV Mutschelbach und anschließend zwei Jahre beim Karlsruher SC II.

Der FV Ravensburg verweist in seiner Mitteilung vor allem auf die bereits gesammelte Erfahrung des Neuzugangs. „29 Oberligapartien bestritt der 21-Jährige für den KSC, zwei Tore gelangen ihm. Nun kehrt er nach Hause zurück. Marius hat einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieben.“