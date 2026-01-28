Der FV Ravensburg verpflichtet ein weiteres Nachwuchstalent

Musch war bereits in jungen Jahren Teil des Vereins: „Niklas wurde bis zur U15 beim FV Ravensburg ausgebildet.“ Danach nahm seine Laufbahn eine Richtung, die ihn früh in den Leistungsfußball führte. „Daraufhin ging er in das NLZ nach Freiburg und durchlief dort den Nachwuchs bis hin zur U19“, heißt es in der Mitteilung. Ravensburg beschreibt den Neuzugang als Spielertyp, der zur aktuellen Ausrichtung passt: „Mit Niklas Musch verpflichten wir einen talentierten, jungen und ehrgeizigen Außenbahnspieler, der perfekt in unsere Philosophie passt. Willkommen zurück beim FV Ravensburg, Niklas!“

Die Verpflichtung fällt in eine Phase, in der Ravensburg sportlich bereits erste Standortbestimmungen der Vorbereitung hinter sich hat. Am vergangenen Samstag gewann der FV das Blitzturnier in Friedrichshafen: Gegen den VfB Friedrichshafen aus der Verbandsliga Württemberg gab es einen 3:0-Sieg, zudem setzte sich Ravensburg gegen den FC Radolfzell aus der Landesliga Südbaden Staffel 3 mit 1:0 durch. Heute Abend bestreitet der FV Ravensburg ein Vorbereitungsspiel gegen den SV Denkingen (Landesliga Südbaden Staffel 3). Am kommenden Samstag um 13 Uhr steht bereits das nächste Testspiel beim FV Illertissen (Regionalliga Bayern) an – also bei jenem Verein, von dem Niklas Musch nun nach Ravensburg wechselt.



